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Nova lei permite confiscar bens ligados ao crime mesmo sem condenação. Entra em vigor em setembro

A partir de 1 de setembro, os tribunais passam a poder declarar a perda de bens a favor do Estado mesmo quando o arguido não seja condenado, desde que tenha sido instaurado um procedimento criminal. A alteração resulta da transposição de uma diretiva europeia e integra a Agenda Anticorrupção do Governo.
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Nova lei permite confiscar bens ligados ao crime mesmo sem condenação. Entra em vigor em setembro

Há um ano era um empresário de sucesso hoje vive como um mendigo. Trinta anos de trabalho destruídos em poucos minutos

A nova lei que altera o regime da perda alargada de bens entra em vigor a 1 de setembro e introduz uma mudança significativa no combate à criminalidade económico-financeira.

Com o novo enquadramento legal, os bens considerados provenientes de atividade criminosa podem ser declarados perdidos a favor do Estado mesmo que o arguido não venha a ser condenado, desde que tenha existido um procedimento criminal.

Também se aplica em caso de morte, doença ou prescrição

De acordo com o diploma publicado esta terça-feira em Diário da República, o confisco poderá igualmente ocorrer quando o processo penal não termine com uma condenação devido a circunstâncias como a morte ou doença do arguido, bem como nos casos de prescrição ou amnistia dos crimes.

A alteração visa impedir que património alegadamente obtido através de atividade criminosa permaneça na posse dos seus beneficiários apenas porque o processo penal não chegou ao fim.

Medida resulta de diretiva europeia

A nova legislação transpõe para o ordenamento jurídico português uma diretiva da União Europeia sobre recuperação e perda de bens relacionados com atividades criminosas.

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O diploma foi aprovado em Conselho de Ministros em dezembro de 2025 e recebeu luz verde da Assembleia da República em junho deste ano.

A medida integra ainda a Agenda Anticorrupção aprovada pelo Governo em junho de 2024, que prevê um conjunto de alterações destinadas a reforçar os mecanismos de combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira.

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