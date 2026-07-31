Nova estratégia propõe mais potássio e menos sal para baixar a tensão

Especialistas defendem uma abordagem holística contra a hipertensão: combinar a redução do sal com o aumento do potássio. O novo estudo aponta que os dois nutrientes atuam juntos no controlo da tensão arterial, protegendo a saúde cardiovascular

Uma equipa de especialistas nos Estados Unidos defende, num novo relatório, que se pode controlar melhor a hipertensão arterial com uma estratégia que combine o aumento da ingestão de potássio com a redução do sódio.

O relatório foi divulgado na quinta-feira pela Universidade norte-americana de Vermont, num comunicado publicado no ‘site’ de divulgação científica EurekAlert.

Segundo o comunicado, a hipertensão arterial, ou hipertensão, afeta mais de 1,28 mil milhões de adultos em todo o mundo e é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares.

As orientações de saúde pública destacam a redução do sódio, comummente conhecido como sal de cozinha, como a melhor forma de reduzir a tensão alta e o risco de doença cardiovascular, sugerindo a equipa de médicos e especialistas de saúde que “o impacto da dieta na hipertensão será maior com uma estratégia complementar de aumento da ingestão de potássio, que pode servir como substituto do sal”.

“É tempo de encarar as intervenções dietéticas de forma holística, porque os componentes dos alimentos interagem e a fisiologia é integrativa entre os sistemas”, diz a médica e professora emérita da Universidade de Vermont Naomi Fukagawa, primeira autora do relatório, citada no comunicado.

“Existem cada vez mais provas de que aumentar o consumo de potássio na dieta, bem como reduzir a ingestão de sódio, atuam em conjunto para um melhor controlo da hipertensão”, acrescenta.

O consumo excessivo de sódio e o consumo insuficiente de potássio são os principais fatores que contribuem para a hipertensão e que se podem alterar.

Segundo o relatório, a ingestão média de sódio mantém-se acima das recomendações e o consumo de potássio está geralmente “muito abaixo dos níveis ideais, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento”.

Considerando que “a redução do sódio na dieta é uma estratégia fundamental para a prevenção e o controlo da hipertensão”, os autores defendem uma nova abordagem que “dê igual importância ao aumento da ingestão de potássio”.

Os alimentos ricos em potássio incluem frutas, verduras, legumes e produtos lácteos.

O relatório, revisto por pares, foi publicado na revista American Journal of Clinical Nutrition.