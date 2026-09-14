Nova burla no WhatsApp afeta alguns iPhones. Saiba como se proteger

Os casos identificados mostram uma forma de ataque diferente das burlas habituais: as vítimas não tinham associado novos dispositivos nem clicado em links suspeitos, mas as suas contas começaram a enviar pedidos de dinheiro.

Imagine receber uma mensagem de um familiar a pedir dinheiro e, ao confirmar a conversa, perceber que foi realmente enviada a partir do número dessa pessoa. O problema é que o próprio titular da conta não fez qualquer pedido.

Foi precisamente este cenário que esteve na origem de vários casos identificados em Itália durante maio deste ano. Contas de WhatsApp em iPhones foram utilizadas sem autorização para contactar pessoas com quem as vítimas tinham falado recentemente e pedir transferências de dinheiro.

O caso chamou a atenção por uma particularidade: não havia sinais habituais de que a conta tivesse sido associada a um novo equipamento.

Nem códigos, nem QR codes

Nas burlas mais conhecidas do WhatsApp, o utilizador é normalmente levado a entregar um código recebido por SMS, a ler um código QR ou a associar inadvertidamente outro dispositivo à sua conta.

Os casos agora analisados são diferentes.

Segundo a investigação forense divulgada pelas autoridades italianas, de acordo com o jornal Alto Adige, os utilizadores afetados não tinham realizado qualquer emparelhamento e, quando verificavam a área de dispositivos associados do WhatsApp, não apareciam equipamentos desconhecidos.

Os iPhones afetados

Os casos identificados envolveram vários modelos, do iPhone 8 ao iPhone 14, todos com diferentes versões do iOS 16.

A análise técnica estabeleceu uma possível ligação entre duas vulnerabilidades já conhecidas. Uma delas, identificada como CVE-2025-43300, afetava um componente da Apple responsável pelo processamento de imagens. A outra, CVE-2025-55177, estava relacionada com a autorização de mensagens utilizadas na sincronização de dispositivos associados ao WhatsApp.

Segundo a investigação, a combinação das duas falhas poderá explicar os incidentes registados. No entanto, esta continua a ser uma hipótese técnica baseada na análise forense. O WhatsApp não confirmou especificamente que os casos identificados tenham resultado dessa cadeia de vulnerabilidades.

O ataque é descrito como zero-click, ou seja, não depende de uma ação da vítima para que o dispositivo possa ser comprometido.

Esta característica torna o esquema particularmente difícil de reconhecer. A pessoa pode continuar a utilizar normalmente o WhatsApp enquanto, em determinadas circunstâncias, a conta é utilizada para contactar terceiros.

As vulnerabilidades já foram corrigidas

Há, por isso, uma distinção importante: não significa que todos os iPhones identificados estejam atualmente vulneráveis.

A falha CVE-2025-55177 foi corrigida pelo WhatsApp na versão 2.25.21.73 para iPhone. No caso do WhatsApp Business para iOS e da versão para Mac, a correção chegou na versão 2.25.21.78.

A Apple também disponibilizou correções para a vulnerabilidade do sistema operativo, incluindo no iOS 16.7.12.

Manter o sistema operativo e o WhatsApp atualizados é, por isso, uma das principais formas de reduzir o risco.

Como perceber se uma mensagem é fraudulenta

O facto de uma mensagem surgir numa conversa já existente não significa que o pedido seja legítimo.

Se um familiar ou amigo pedir dinheiro através do WhatsApp, sobretudo se alegar uma situação urgente, o mais seguro é confirmar o pedido por telefone ou através de outro canal antes de fazer qualquer transferência.

Também deve evitar fornecer códigos de confirmação recebidos por SMS e verificar regularmente os dispositivos associados à conta.

A recomendação é importante porque, neste tipo de ataque, o problema não está necessariamente numa mensagem recebida pelo utilizador. A própria conta de uma pessoa conhecida pode estar a ser utilizada sem que esta se aperceba.

O mais importante a fazer agora

Quem utiliza um iPhone deve confirmar se tem o sistema operativo atualizado e instalar a versão mais recente do WhatsApp disponível para o equipamento.

A vulnerabilidade CVE-2025-55177 afetava versões do WhatsApp para iOS anteriores à 2.25.21.73. A falha foi classificada pelo National Institute of Standards and Technology (NIST) como uma vulnerabilidade de autorização incorreta e a própria Meta indicou que poderá ter sido explorada em ataques direcionados.

Assim, perante uma mensagem inesperada a pedir dinheiro, a regra mantém-se simples: confirme sempre, através de outro canal de comunicação, antes de transferir, mesmo que o pedido pareça vir de alguém em quem confia.