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Nova bebé da família real britânica nasce em Lisboa

A bebé é a terceira filha da princesa Eugenie e de Jack Brooksbank.
Redação
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Nova bebé da família real britânica nasce em Lisboa
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A família real britânica ganhou um novo membro com um inesperado elo a Portugal. A primeira filha da princesa Eugenie nasceu em Lisboa na tarde desta segunda-feira, tornando-se um dos mais recentes bebés da família real britânica a ver a luz do dia fora do Reino Unido.

O nascimento foi confirmado pela própria família através das redes sociais, onde foi anunciado que a bebé nasceu na capital portuguesa e que tanto a mãe como a criança se encontram bem.

"Sua Alteza Real, a princesa Eugenie, e o Sr. Jack Brooksbank têm o prazer de anunciar o nascimento da sua filha, que veio ao mundo na segunda-feira, 3 de agosto de 2026, às 18h20, num hospital em Lisboa, Portugal.", pode ler-se na publicação. A bebé nasceu com 2,97kg.

O nome da recém-nascida ainda não foi divulgado.

A princesa Eugenie Victoria Helena, nascida em 1990, é filha do príncipe Andrew, duque de Iorque, e de Sarah Ferguson. É sobrinha do rei Carlos III e neta da rainha Isabel II.

Casada desde 2018 com Jack Brooksbank, a princesa é também mãe de August Philip Hawke Brooksbank, de 5 anos de idade, e Ernest George Ronnie Brooksbank, de 2, sendo esta a terceira filha do casal.

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O nascimento em Lisboa reforça a ligação da família a Portugal, país onde Eugenie e Jack Brooksbank têm passado parte do seu tempo nos últimos anos.

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