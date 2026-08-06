Notas dos exames da 2.ª fase vão ser publicadas na sexta-feira. Ministério garante que não haverá novo adiamento

Depois dos atrasos registados na 1.ª fase, o Ministério da Educação garante que os resultados dos exames nacionais da 2.ª fase e das reapreciações serão divulgados esta sexta-feira, cumprindo o calendário previsto.

O Ministério da Educação garantiu hoje que as notas dos exames nacionais do ensino secundário realizadas na 2.ª fase serão afixadas na sexta-feira, como previsto, bem como os resultados das reapreciações da 1.ª fase.

Em comunicado, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) refere que os resultados da 2.ª fase serão enviados às escolas ainda hoje, até às 17:30, para que as pautas sejam afixadas na sexta-feira de manhã.

Depois de divulgadas as notas, as escolas poderão também enviar aos alunos as versões digitalizadas das respetivas provas classificadas, à semelhança do que aconteceu durante a 1.ª fase.

Em anos anteriores, a consulta das provas dependia da apresentação de um requerimento, mas o Governo decidiu, a partir deste ano, disponibilizar a cópia dos exames classificados a todos os estudantes para “reforçar a transparência e rigor do processo” devido às falhas na classificação.

Quanto aos pedidos de reapreciação de provas realizadas durante a 1.ª fase, o MECI explica que o Júri Nacional de Exames (JNE) disponibilizará às escolas os resultados durante a manhã de sexta-feira.

Na segunda-feira, o ministro da Educação fez um balanço dos processos de classificação da 2.ª fase, que já estaria perto de concluído no domingo, com 97% dos itens avaliados.

As reapreciações de mais de 20 mil provas da 1.ª fase estavam, por outro lado, mais atrasadas e, àquela data, estavam concluídos cerca de 50% dos pedidos de reapreciação.

O movimento de professores Missão Escola Pública (MEP) considerou, na quarta-feira, que será "praticamente impossível" concluir as reapreciações da 1.ª fase dos exames nacionais até ao final da semana, relatando casos de docentes convocados nos últimos dias.

Devido aos constrangimentos registados durante a 1.ª fase, a tutela decidiu adiar a divulgação dos resultados para 17 de julho, mas as notas só foram afixadas nas escolas à noite e muitos alunos tiveram de esperar mais alguns dias para saber os resultados.

Também a 2.ª fase dos exames nacionais começou mais tarde, tendo decorrido entre 21 a 24 de julho.

Apesar destes atrasos, o Ministério manteve os calendários de candidatura da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina hoje, e criou uma época especial de exames, que irá decorrer entre 03 e 08 de setembro.