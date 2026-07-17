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Milhares de alunos ficam sem resposta: notas dos exames poderão não ser afixadas esta sexta-feira

As notas dos exames nacionais do 12.º ano só deverão ser afixadas na segunda-feira, mesmo que cheguem aos agrupamentos escolares ainda esta sexta-feira.
Redação
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O que os alunos temiam confirmou-se: notas das provas finais de 9.º ano não vão ser afixadas esta sexta-feira como inicialmente previsto. 

A informação foi partilhada pelo presidente do Júri Nacional de Exames aos diretores dos agrupamentos escolares, justificando com o “atraso verificado no processo de classificação”. A nova data de afixação não foi divulgada.

As notas dos exames nacionais do 12.º ano só serão afixadas na segunda-feira, mesmo que cheguem aos agrupamentos escolares ainda esta sexta-feira, uma vez que precisam das assinaturas dos diretores e chefes de secretaria. 

As secretarias das escolas fecharam às 17h00 desta sexta-feira.

As notas dos exames finais de 12.º ano serão entregues aos agrupamentos escolares ainda esta sexta-feira, mas o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) informou que há provas sem nota devido a falhas identificadas pelo Júri Nacional de Exames.

De acordo com a nota a que a agência Lusa teve acesso, as escolas deverão receber mais orientações sobre as provas por concluir “que estarão sinalizadas nas pautas como suspenso”.

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Segundo a entidade, das 290 mil provas, verificaram-se casos de “extravio de uma folha da prova ou a indisponibilidade de um ou mais itens de resposta por motivo não imputável ao aluno”. “Embora estas ocorrências sejam residuais, exigem procedimentos específicos, uniformes, verificáveis e transparentes”, acrescentou o EduQA.

A CNN Portugal nota que as notas dos exames em papel serão divulgadas na segunda-feira, enquanto a publicação dos resultados online continua sem data prevista.

Recorde-se que o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, garantiu que havia condições para as notas serem afixadas esta sexta-feira, dia 17 de julho, como previsto. No entanto, e apesar de o ministro ter garantido que todas as provas estavam avaliadas, a Fenprof frisa que ainda há professores a realizarem classificações.

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