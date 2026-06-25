NOS disponibiliza chamadas gratuitas entre Portugal e Venezuela

A medida estará em vigor até dia 5 de julho e tem como objetivo facilitar pessoas que procuram manter contacto com familiares e amigos.

A NOS anunciou que vai disponibilizar chamadas gratuitas entre Portugal e a Venezuela, numa medida de apoio às pessoas que procuram manter contacto com familiares e amigos após os fortes sismos que atingiram o país sul-americano.

A medida entrou em vigor esta quinta-feira e estará disponível até 5 de julho. Durante este período, as chamadas internacionais realizadas por clientes NOS para números venezuelanos não terão custos adicionais, refere a operadora em comunicado citado pela agência Lusa.

A operadora anunciou ainda que as chamadas feitas para Portugal por clientes NOS que se encontrem na Venezuela também ficarão isentas de custos de roaming durante o mesmo período.

"Em solidariedade com as vítimas do sismo na Venezuela e com o objetivo de ajudar as pessoas a manterem-se ligadas aos seus familiares e amigos que possam encontrar-se no país, a NOS está a oferecer chamadas gratuitas entre Portugal e Venezuela", revela a empresa.

Na noite desta quarta-feira, a Venezuela foi atingida por dois fortes sismos que provocaram destruição em várias zonas do país e deixaram centenas de vítimas. As autoridades venezuelanas continuam a avaliar os danos e a acompanhar as operações de emergência.