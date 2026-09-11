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Norte com zero ações de formação de bombeiros

Presidente demissionário de Escola de Bombeiros ataca Proteção Civil.
Carlos Enes
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Norte com zero ações de formação de bombeiros

Chamava-lhe "tio" e vivia com ele. O segredo manteve-se durante dois anos

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O presidente da direção da Escola Nacional de Bombeiros (ENB), Lídio Lopes, denuncia que, entre 1 de janeiro e 30 de agosto, toda a região Norte não beneficiou de qualquer ação de aperfeiçoamento técnico, incluindo em incêndios rurais.

Ao todo, 10.174 bombeiros, de 144 corporações, foram prejudicados. Lídio Lopes, que renunciou ao cargo, sustenta que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) deixou por executar 315 mil dos 686 mil euros cabimentados.

A ANEPC «desperdiçou-o para a formação dos bombeiros», escreve na carta de renúncia, notando que a sub-região do Alto Minho não teve, em 2025, «uma única ação de formação de aperfeiçoamento técnico».

Os dados «não podem ser interpretados como representando a totalidade da atividade formativa», reage o presidente da ANEPC. Existe «uma componente permanente de treino operacional», desenvolvida pelas próprias corporações de bombeiros, argumenta José Manuel Moura.

A ANEPC admite que houve adiamentos devido a fenómenos meteorológicos adversos e outras exigências operacionais. Veja aqui: Incêndios: políticos deixam arder relatório dos peritos

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