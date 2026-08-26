Norovírus identificado em São Miguel após surto de gastroenterite. Autoridades reforçam medidas de prevenção

A Autoridade Regional de Saúde confirmou a presença do vírus em casos registados em São Miguel, depois de um aumento de doentes com sintomas de gastroenterite. No Faial, mais de 400 pessoas procuraram as urgências em cerca de um mês e meio.

A presença de norovírus foi confirmada em casos de gastroenterite aguda na ilha de São Miguel, numa altura em que os Açores registam um aumento de episódios da doença e depois de um surto identificado no Faial ter levado centenas de pessoas aos serviços de urgência.

A confirmação foi feita pela Autoridade Regional de Saúde dos Açores, que analisou produtos biológicos recolhidos junto de pessoas afetadas. Segundo as autoridades, a identificação do vírus é compatível com o quadro clínico observado, marcado sobretudo por episódios de diarreia e vómitos.

Apesar do aumento de casos, a autoridade de saúde sublinha que a situação não constitui motivo para alarme. A maioria dos doentes apresenta sintomas ligeiros e recupera espontaneamente ao fim de alguns dias.

Mais de 400 pessoas procuraram as urgências no Faial

O alerta para o aumento de casos já tinha surgido no Faial, onde mais de 400 pessoas deram entrada nas urgências com sintomas de gastroenterite ao longo de cerca de um mês e meio.

Os dados foram divulgados pela RTP Açores a 13 de agosto, numa altura em que as autoridades de saúde acompanhavam a evolução do surto na ilha.

Segundo a Delegação de Saúde da Horta, o surto terá começado em meados de julho. A investigação epidemiológica apontou para a circulação de um vírus com elevada capacidade de transmissão, pertencente ao grupo dos norovírus, embora nessa fase ainda estivesse pendente a confirmação laboratorial.

A hipótese avançada pelas autoridades foi a de uma introdução associada ao aumento da circulação de pessoas durante o verão, seguida de transmissão entre pessoas em locais de convívio.

São Miguel também registou aumento de casos

A confirmação laboratorial surgiu agora em São Miguel, a maior ilha do arquipélago.

A Autoridade Regional de Saúde refere que a identificação do norovírus ocorreu na sequência do aumento de casos de gastroenterite aguda na ilha e da situação epidemiológica anteriormente observada no Faial.

A investigação, contudo, ainda não está encerrada. As autoridades continuam a procurar outros agentes que possam estar relacionados com os casos registados e a tentar identificar eventuais fatores comuns de exposição.

Também o Pico registou um aumento anormal de casos, levando ao reforço da vigilância epidemiológica nas ilhas envolvidas.

Não há, para já, ligação à água da rede pública

Uma das questões analisadas pelas autoridades prende-se com uma eventual relação entre os casos e a qualidade da água, mas até ao momento, não existe evidência que permita estabelecer uma ligação entre os episódios de gastroenterite e a água da rede pública de abastecimento.

"Neste momento, não existe evidência que permita associar os casos à água da rede pública de abastecimento. Mantém-se a articulação preventiva com as entidades gestoras dos sistemas de abastecimento de água e a monitorização rigorosa da qualidade da água e de outros potenciais fatores de exposição. A investigação epidemiológica e laboratorial prossegue, incluindo a pesquisa de outros agentes entéricos.", pode ler-se no comunicado nas redes sociais.

O que é o norovírus?

O norovírus é um vírus altamente contagioso que pode provocar gastroenterite aguda.

A transmissão ocorre sobretudo através da via fecal-oral, mas também pode acontecer através do contacto com pessoas infetadas, superfícies contaminadas e, em determinadas circunstâncias, através de alimentos ou água contaminados.

Os sintomas mais frequentes são diarreia e vómitos, podendo também surgir outros sintomas gastrointestinais.

Autoridades reforçam medidas de prevenção

Perante a elevada capacidade de transmissão do vírus, as autoridades açorianas reforçaram as recomendações de higiene e prevenção.

Uma das principais medidas passa pela lavagem frequente das mãos com água e sabão, sobretudo depois de utilizar a casa de banho e antes de preparar ou consumir alimentos.

É igualmente recomendada a limpeza e desinfeção regular de superfícies de utilização frequente, como casas de banho, maçanetas, interruptores e telemóveis.

As pessoas que apresentem diarreia ou vómitos devem permanecer em casa para evitar a transmissão e não devem preparar alimentos para outras pessoas enquanto estiverem sintomáticas.

As autoridades recomendaram ainda medidas reforçadas de prevenção e controlo da infeção em estruturas residenciais para idosos, creches, estabelecimentos de ensino e outras instituições comunitárias, onde a transmissão pode ser particularmente rápida