sexta-feira, 14 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

No menu da rentrée política não faltam ‘batatas quentes’

Com o Governo sob pressão e dois ministros fragilizados, as oposições afinam estratégias para a rentrée. PSD prepara-se para a Festa do Pontal, PS terá Arraial Popular e PCP aposta na tradicional Festa do Avante! IL, Livre e BE também têm eventos marcados. Para já, só o Chega não tem nada previsto.
Sónia Peres Pinto
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
No menu da rentrée política não faltam ‘batatas quentes’

Gritos de mulher interrompem tentativa de violação em Coimbra. Suspeito foi intercetado pela PSP

O PSD dá o tiro de partida para uma rentrée política, que se prolongará até meados de setembro. Ao contrário do que acontecia no passado, o mês de agosto, apesar de registar uma redução da intensidade do debate político, está longe de significar uma interrupção total da atividade partidária e mediática.

«Os partidos políticos mantêm uma presença contínua no espaço público, ainda com menor visibilidade, e preparam desde já a rentrée política e parlamentar de setembro, considerada um momento decisivo para a afirmação de estratégias e para o confronto entre Governo e oposições», diz ao SOL Paula Espírito Santo.

A politóloga lembra que alguns dos temas que dominaram a atualidade nas últimas semanas entraram numa fase de menor exposição mediática, mas estão longe de ser assuntos encerrados. É o caso da polémica em torno do Ministro da Administração Interna e das questões relacionadas com o Tribunal de Contas, «um processo que permanece em aberto e que deverá voltar agora ao centro do debate político».

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Também na área da Educação, Paula Espírito Santo admite que as dificuldades associadas ao processo de digitalização da correção dos exames e a imprevisibilidade dos prazos para divulgação das classificações continuam a gerar preocupação. «Com a realização dos exames da segunda fase já em setembro, este tema deverá manter-se na agenda pública durante as próximas semanas, sobretudo num período marcado pela colocação de alunos e pelas habituais questões relacionadas com notas e classificações», refere a especialista.

É neste contexto que os partidos começam a preparar os seus primeiros grandes momentos políticos depois da pausa de verão. A Festa do Pontal, que arranca esta sexta-feira, será o primeiro grande palco da rentrée social-democrata e terá este ano um significado especial: assinala os 50 anos da iniciativa lançada por Francisco Sá Carneiro, em 1976. Logo a seguir, os sociais-democratas organizam a sua formação política anual em Castelo de Vide, de 24 a 30 de agosto. Entre os oradores confirmados destacam-se figuras de relevo como Hugo Soares, Paulo Rangel e Paulo Portas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os dois momentos deverão centrar-se na na viabilização do próximo Orçamento do Estado, assim como na gestão do desgaste político que tem ganho maior relevo, após as polémicas em torno do ministro da Administração Interna e da Educação com Luís Montenegro a entrar no novo ciclo político sob um forte cerco da oposição. Com dois ministros de pastas centrais debilitados e sob forte escrutínio público, o Governo perde poder de negociação na mesa de negociações para o próximo Orçamento com os partidos da oposição a ganharem ‘trunfos’ políticos para exigir maiores cedências ao PSD, ameaçando com pedidos de demissão ou comissões de inquérito caso o Executivo não ceda nas propostas orçamentais.

Entre a estabilidade e o risco de crise

Também os socialistas escolheram o Algarve para o seu regresso político, que está marcado dois dias depois da festa laranja, antecipando o arranque do partido, que tradicionalmente ocorria em setembro. De acordo com o PS, o arraial popular irá representar «uma oportunidade para reafirmar a força do projeto político do PS, renovar o compromisso com os portugueses e preparar o caminho para os desafios que temos pela frente, com confiança, proximidade e espírito de participação».

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Em Olhão, os socialistas terão, contudo, de demonstrar que continuam a ser uma alternativa de Governo. E uma das decisões mais importantes que o partido tem pela frente passa pela posição que irá assumir perante o próximo Orçamento do Estado. Se o partido permitir a aprovação do documento através da abstenção, pode dar estabilidade ao país, mas arrisca colar o PS à governação da AD, provocando o descontentamento do eleitorado mais à esquerda. Por outro lado, se optar pelo chumbo definitivo, o partido arrisca-se a ser acusado pelo PSD de provocar uma crise política artificial e de forçar eleições antecipadas. Ao mesmo tempo, com os ministros debaixo de fogo, os socialistas serão forçados a explorar estas fragilidades de forma eficaz. A rentrée será, por isso, também um teste à capacidade do PS para equilibrar oposição e responsabilidade institucional.

Igualmente no Algarve, em Quarteira, estará a Iniciativa Liberal, cujo arranque político está marcado para o próximo dia 29 de agosto. O partido deverá aproveitar a altura para manter as críticas à governação de Luís Montenegro e tentar provar que a AD falhou na aplicação de reformas estruturais e que mantém o país estagnado. «O país está num momento crítico de decisão. Sucessivos governos têm falhado em fazer as reformas de que Portugal precisa. Este governo da AD prometeu muito mas revelou-se uma desilusão, sem vontade de atacar de forma séria o que é preciso mudar em Portugal. Está tudo a ficar na mesma ao mesmo tempo que o mundo sofre mudanças desafiantes», diz na divulgação da iniciativa, acenando com o facto de o partido estar «pronto para o próximo salto de crescimento».

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A posição da IL nas negociações do Orçamento será também acompanhada com atenção, sobretudo num cenário em que os partidos da oposição procuram maximizar o seu poder negocial junto do Governo.

Esquerda unida em torno da contestação

Também a comemorar os 50 anos está o PCP, que tradicionalmente escolhe a Festa do Avante!, na Quinta da Atalaia, para a sua rentrée política. O grande destaque deste recomeço será o tradicional comício de encerramento pelo secretário-geral Paulo Raimundo, que conta com desafios acrescidos face ao declínio eleitoral e o encolhimento do partido. É certo que Paulo Raimundo vai tentar canalizar o descontentamento das ruas e dos sindicatos (através da CGTP) com vista a recuperar o eleitorado contestatário que nas últimas eleições migrou para a abstenção ou para o Chega.

Aliás, esse sinal de descontentamento face à atual situação do país já foi dado no editorial do jornal Avante!: «A situação geral do nosso país continua marcada pelo aumento do custo de vida, pelas acrescidas dificuldades sentidas pelos trabalhadores e pelo povo fruto das opções políticas de direita do Governo PSD/CDS, com o apoio de CH e IL e viabilização de PS».

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Para o último fim de semana de agosto está agendada a rentrée política do Bloco de Esquerda, com o regresso do Fórum Socialismo nos dias 28 e 29. O encontro realiza-se numa altura em que o partido está fragilizado por fortes convulsões internas e fraturas públicas. A recente saída em bloco de dezenas de militantes históricos, incluindo antigos deputados, autarcas e o fundador Mário Tomé, abalou a estabilidade do partido. Aliás, o maior desafio imediato da liderança é estancar esta dissidência e travar as críticas internas de que o Bloco terá cedido na afirmação de propostas estruturais em áreas fundamentais como a Habitação e o SNS.

Tal como o PCP, também o Bloco de Esquerda deverá adotar uma postura de oposição frontal e combate ao Orçamento proposto pela AD de Luís Montenegro. O partido tentará usar o Fórum Socialismo para criar pontes com as alas mais à esquerda do PS, aproveitando a presença de Alexandra Leitão e Isabel Moreira no evento.

Já o Livre organiza mais uma edição de Os Setembristas a 12 e 13 de setembro, no Porto, e deverá estar centrado na consolidação do partido, após uma mudança histórica na sua liderança e na ambição declarada de se tornar uma força de governo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Recorde-se que Rui Tavares deixou de ser co-porta-voz devido ao limite de mandatos do partido, transitando para pastas de estratégia e comunicação. A liderança é agora assegurada por Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto (recém-eleito co-porta-voz). Aliás, a nova direção traçou uma meta ambiciosa: tornar-se o quarto partido mais votado de Portugal (ultrapassando a Iniciativa Liberal) e assumir-se como um parceiro ‘inevitável’ para governar no próximo ciclo eleitoral.

Ainda sem nada agendado está o Chega, ao contrário do que ocorreu em anos anteriores, em que organizava jantares-comício no Algarve, em agosto. Esta ausência surge num momento em que o partido se assume como o ator mais imprevisível na negociação do Orçamento do Estado para 2027, podendo usar o controlo da imigração ou medidas anticorrupção como moeda de troca. Ainda assim, o desafio de André Ventura é gerir a pressão política. Isto porque, se chumbar o documento ao lado da esquerda, arrisca-se a ser acusado pela AD de provocar instabilidade. Se viabilizar ou se abstiver, perde o discurso de oposição implacável.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Rentrée política
Festa do Pontal
Arraial Popular
Festa do Avante!
Agosto

Leia também

No menu da rentrée política não faltam ‘batatas quentes’

Com o Governo sob pressão e dois ministros fragilizados, as oposições afinam estratégias para a rentrée. PSD prepara-se para a Festa do Pontal, PS terá Arraial Popular e PCP aposta na tradicional Festa do Avante! IL, Livre e BE também têm eventos marcados. Para já, só o Chega não tem nada previsto.
No menu da rentrée política não faltam ‘batatas quentes’

Caso Luís Neves abre ‘caça às bruxas’ na PJ

Diretor nacional da Judiciária, Carlos Cabreiro, tem estado a mover processos disciplinares a funcionários que supostamente seriam fontes da investigação jornalística do ‘Caso Luís Neves’. Um dos alvos é subordinado de Álvaro Pires.
Caso Luís Neves abre ‘caça às bruxas’ na PJ

Luís Montenegro garante transparência na compra de fragatas e apoia processo instaurado por Nuno Melo

O primeiro-ministro saiu em defesa do ministro da Defesa na polémica em torno da compra de três fragatas a Itália, garantindo que o processo será acompanhado por várias entidades para assegurar a transparência.
Luís Montenegro garante transparência na compra de fragatas e apoia processo instaurado por Nuno Melo

Mais vistos

Destaques