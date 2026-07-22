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Neto tenta extorquir o avô com conteúdos íntimos e acaba detido em flagrante pela PJ

Exigia dezenas de milhares de euros em troca do silêncio sobre episódios da vida íntima do avô. Foi apanhado quando tentava receber o dinheiro.
Redação
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Neto tenta extorquir o avô com conteúdos íntimos e acaba detido em flagrante pela PJ
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O plano parecia cuidadosamente preparado. Rosto tapado por um passa-montanhas, matrículas da viatura ocultadas e um encontro marcado para receber uma elevada quantia em dinheiro. O que o jovem de 21 anos não esperava era encontrar inspetores da Polícia Judiciária à sua espera.

O suspeito, que será neto da vítima, foi detido em flagrante delito numa operação conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga da Polícia Judiciária, por suspeitas do crime de extorsão.

Chantagem com conteúdos da vida íntima

Segundo a Polícia Judiciária, a investigação teve início depois de a vítima denunciar estar a ser alvo de ameaças relacionadas com a divulgação de episódios da sua vida íntima.

Em troca do silêncio, o suspeito exigia uma quantia na ordem das dezenas de milhares de euros.

Para concretizar o plano, foi combinado um encontro onde o dinheiro seria entregue, mas a operação estava a ser acompanhada pelas autoridades.

Tentou fugir depois de receber o dinheiro

Quando chegou ao local combinado, o suspeito conduzia uma viatura com as matrículas ocultadas e mantinha o rosto escondido por um passa-montanhas.

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Após ser abordado pelos inspetores da Polícia Judiciária, tentou fugir a pé, levando consigo o que acreditava ser o montante combinado com a vítima.

Durante a fuga, acabou por embater numa das viaturas policiais que integravam o dispositivo operacional, sofrendo ferimentos considerados ligeiros.

Foi assistido no local pelos meios de emergência médica e transportado para o Hospital de Ponte de Lima, onde recebeu tratamento.

Viatura e outros objetos apreendidos

No âmbito da operação, denominada "Entrega Vigiada", a Polícia Judiciária apreendeu a viatura utilizada pelo suspeito, bem como outros objetos alegadamente usados na execução do plano criminoso.

Depois de receber alta hospitalar, o jovem foi libertado.

A investigação prossegue sob direção do Ministério Público de Ponte de Lima.

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