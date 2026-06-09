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Navegante passa a mostrar transportes em tempo real na Grande Lisboa

A plataforma Navegante já permite acompanhar em tempo real autocarros, comboios, barcos e metro na Área Metropolitana de Lisboa. A nova funcionalidade integra vários operadores e promete tornar as viagens mais simples, previsíveis e eficientes
Redação
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A plataforma digital Navegante passou a disponibilizar informação integrada em tempo real sobre diferentes operadores de transporte da Área Metropolitana de Lisboa (AML), permitindo aos passageiros acompanhar a localização dos veículos e consultar previsões de chegada atualizadas para melhor planear as suas deslocações.

A Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) considera esta nova funcionalidade um passo importante para a construção de um sistema de mobilidade mais integrado e centrado nas necessidades dos utilizadores.

Segundo a TML, a informação em tempo real já está disponível para os serviços da Carris Metropolitana, Carris, MobiCascais, CP, Fertagus, Transtejo/Soflusa, Metropolitano de Lisboa e Transportes Coletivos do Barreiro (TCB), estando prevista a integração gradual de novos operadores.

Informação em tempo real para simplificar as viagens

A nova funcionalidade permite consultar linhas, percursos, horários, paragens e alertas operacionais através de um mapa interativo que mostra a localização dos veículos em circulação e o respetivo percurso ao longo da rede.

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De acordo com a TML, a solução resulta de um amplo trabalho de integração tecnológica e operacional entre os vários operadores de transporte da região metropolitana.

Numa fase inicial, a plataforma processa mais de seis milhões de posições GPS por dia, agregando informação proveniente de autocarros, comboios, barcos e metro.

O objetivo passa por disponibilizar dados cada vez mais fiáveis sobre horários, localização dos veículos e estado do serviço, contribuindo para uma experiência mais previsível e eficiente para os passageiros.

Governo quer colocar o utilizador no centro da mobilidade

Durante a apresentação da plataforma, em Lisboa, a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, classificou o projeto como um passo "absolutamente decisivo" na transformação da mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa, defendendo que a iniciativa deverá ser progressivamente alargada ao resto do país.

A governante sublinhou que os sistemas de transporte devem adaptar-se às necessidades dos utilizadores e não o contrário. "Se nós queremos pessoas no transporte público, somos nós que devemos e temos que ir ter com elas", afirmou, citada pela agência Lusa.

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Cristina Pinto Dias defendeu ainda uma mobilidade integrada, sem barreiras entre operadores, modos de transporte, sistemas tarifários, bilhética ou informação ao passageiro. "Temos de trabalhar para garantir que o passageiro faz a sua viagem de forma contínua, fluida, simples e sem perder tempo", sustentou.

TML destaca construção de um sistema verdadeiramente metropolitano

O presidente do conselho de administração da TML, Carlos Humberto, considerou que a nova funcionalidade representa mais um passo na melhoria da experiência de quem vive, trabalha ou visita a região de Lisboa.

Segundo o responsável, a integração da operação em tempo real de múltiplas empresas de transporte não constituiu apenas um desafio tecnológico, mas também uma etapa fundamental para a criação de um sistema de transportes mais coeso.

"Não foi apenas um desafio tecnológico, foi um passo importante para construir um sistema de transportes único e verdadeiramente metropolitano", afirmou.

A solução foi concebida e desenvolvida internamente pela TML e assenta numa infraestrutura pública independente de fornecedores tecnológicos externos.

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De acordo com a entidade, esta opção garante autonomia na gestão e evolução da plataforma, reforçando a soberania tecnológica da mobilidade metropolitana e criando condições para futuras expansões a outras regiões do país.

Planeador de viagens será a próxima etapa

A próxima fase do projeto passa pelo desenvolvimento de um planeador de viagens integrado, que permitirá aos utilizadores encontrar as melhores opções para chegar ao destino pretendido.

A funcionalidade irá combinar diferentes meios de transporte e apresentar percursos alternativos, facilitando ainda mais a utilização da rede pública.

A Área Metropolitana de Lisboa integra 18 municípios — Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira — servindo mais de 2,8 milhões de habitantes.

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