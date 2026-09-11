Naufrágio ao largo de Sesimbra faz seis feridos e deixa um tripulante desaparecido

Uma embarcação de pesca naufragou esta sexta-feira ao largo de Sesimbra, com sete tripulantes a bordo. Seis foram resgatados por outra embarcação, três com sinais de hipotermia. Um dos feridos está em estado grave. As autoridades procuram ainda um desaparecido

Uma embarcação de pesca naufragou esta sexta-feira ao largo da Marina de Sesimbra, provocando seis feridos e deixando um dos sete tripulantes desaparecido, segundo informação apurada pela CNN Portugal.

Seis tripulantes foram resgatados por outra embarcação. Três apresentavam sinais de hipotermia e um dos feridos está em estado grave, tendo as vítimas sido encaminhadas para o Hospital de Setúbal.

O alerta para o naufrágio foi dado às 12h05. A embarcação encontrava-se a cerca de 7,4 milhas náuticas a sul de Sesimbra, aproximadamente 14 quilómetros da costa.

Buscas pelo tripulante desaparecido

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional mobilizaram meios para localizar o tripulante que continua desaparecido.

Nas operações participam elementos da Polícia Marítima e da Força Aérea, estando também envolvido um meio aéreo nas buscas.

O mestre da embarcação sobreviveu ao naufrágio e, segundo a CNN Portugal, encontrava-se confuso após o resgate. Terá conseguido apenas explicar que a embarcação se virou de forma repentina.

Uma fonte da Autoridade Marítima Nacional citada pelo Correio da Manhã confirmou que seis pessoas foram resgatadas e que uma delas “inspira mais cuidados”, não tendo adiantado mais pormenores sobre o estado clínico do ferido.

As operações de busca pelo tripulante desaparecido continuam ao largo de Sesimbra.