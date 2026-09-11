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Naufrágio ao largo de Sesimbra faz seis feridos e deixa um tripulante desaparecido

Uma embarcação de pesca naufragou esta sexta-feira ao largo de Sesimbra, com sete tripulantes a bordo. Seis foram resgatados por outra embarcação, três com sinais de hipotermia. Um dos feridos está em estado grave. As autoridades procuram ainda um desaparecido
Redação
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Uma embarcação de pesca naufragou esta sexta-feira ao largo da Marina de Sesimbra, provocando seis feridos e deixando um dos sete tripulantes desaparecido, segundo informação apurada pela CNN Portugal.

Seis tripulantes foram resgatados por outra embarcação. Três apresentavam sinais de hipotermia e um dos feridos está em estado grave, tendo as vítimas sido encaminhadas para o Hospital de Setúbal.

O alerta para o naufrágio foi dado às 12h05. A embarcação encontrava-se a cerca de 7,4 milhas náuticas a sul de Sesimbra, aproximadamente 14 quilómetros da costa.

Buscas pelo tripulante desaparecido

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional mobilizaram meios para localizar o tripulante que continua desaparecido.

Nas operações participam elementos da Polícia Marítima e da Força Aérea, estando também envolvido um meio aéreo nas buscas.

O mestre da embarcação sobreviveu ao naufrágio e, segundo a CNN Portugal, encontrava-se confuso após o resgate. Terá conseguido apenas explicar que a embarcação se virou de forma repentina.

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Uma fonte da Autoridade Marítima Nacional citada pelo Correio da Manhã confirmou que seis pessoas foram resgatadas e que uma delas “inspira mais cuidados”, não tendo adiantado mais pormenores sobre o estado clínico do ferido.

As operações de busca pelo tripulante desaparecido continuam ao largo de Sesimbra.

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Tripulante desaparecido
Marina de Sesimbra

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