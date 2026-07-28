terça-feira, 28 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Nascem mais bebés em Portugal. Primeiro semestre regista mais 931 recém-nascidos do que em 2025

Portugal registou 43.181 recém-nascidos rastreados através do "teste do pezinho" no primeiro semestre de 2026, mais 931 do que no mesmo período do ano passado. Os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge reforçam a tendência de crescimento da natalidade verificada em 2025.
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Nascem mais bebés em Portugal. Primeiro semestre regista mais 931 recém-nascidos do que em 2025
Dreamstime

Barata sobe pelo pescoço de jornalista durante direto e reação torna-se viral nas redes sociais. Veja o vídeo

Relacionados

Cesarianas programadas disparam em Portugal e já representam mais de quatro em cada 10 cirurgias

Os partos por cesariana continuam a aumentar e a mudança mais significativa aconteceu nas intervenções programadas, cuja proporção quadruplicou em apenas um ano. Nos hospitais privados, já ultrapassam os 55%.
Cesarianas programadas disparam em Portugal e já representam mais de quatro em cada 10 cirurgias

O gráfico que revela os dias de aniversário mais raros do ano. Descubra se o seu está na lista

Os dados mostram que nem todos os dias do calendário registam o mesmo número de nascimentos. Há dias em que quase ninguém faz anos… e outros em que nascem milhares de bebés. Será que a sua data está entre as menos frequentes?
O gráfico que revela os dias de aniversário mais raros do ano. Descubra se o seu está na lista

Nascimentos sobem 3,7% em Portugal, mas saldo natural agrava-se em 2025

Portugal registou mais nascimentos em 2025, mas o aumento das mortes agravou o saldo natural negativo
Nascimentos sobem 3,7% em Portugal, mas saldo natural agrava-se em 2025

O número de recém-nascidos rastreados em Portugal atingiu, no primeiro semestre do ano, os 43.181, mais 931 do que em igual período do ano passado quando foram abrangidos pelo "teste do pezinho" 42.250 bebés, revelam dados hoje divulgados.

Estes dados dizem respeito ao número de recém-nascidos estudados no âmbito do Programa Nacional de Rastreio Neonatal, coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Os dados do INSA indicam que, nos seis primeiros meses de 2026, os distritos com mais nascimentos foram Lisboa (13.217), Porto (7.733), Setúbal (3.513) e Braga (3.243).

Ao contrário, os distritos com menos nascimentos foram Bragança (263) Portalegre (272), Guarda (358) e Vila Real (445), segundo as estatísticas do Programa Nacional de Rastreio Neonatal que cobre a quase totalidade dos nascimentos no país.

O mês com mais nascimentos no primeiro semestre deste ano foi janeiro (7.908) e o mês com menos bebés a nascerem em Portugal foi fevereiro (6.593).

Em 10 anos, o número de nascimentos passou de 42.758 em 2016, no primeiro semestre, para 43.181 em 2026, no período homólogo, o que significa mais 423 nascimentos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os números hoje divulgados reforçam a tendência de crescimento verificada em 2025, ano em que foram rastreados 87.708 bebés, o valor mais alto dos últimos 10 anos.

O “teste do pezinho” é feito através de análises de sangue, a partir do 3.º dia de vida e se possível até ao 6.º, através de uma ou duas picadas no calcanhar do bebé.

Estes testes permitem identificar as crianças que sofrem de doenças, quase sempre genéticas, como a fenilcetonúria ou o hipotiroidismo congénito, que podem beneficiar de tratamento precoce.

Temas

bebés
nacimentos
teste do pezinho

Leia também

Nascem mais bebés em Portugal. Primeiro semestre regista mais 931 recém-nascidos do que em 2025

Portugal registou 43.181 recém-nascidos rastreados através do "teste do pezinho" no primeiro semestre de 2026, mais 931 do que no mesmo período do ano passado. Os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge reforçam a tendência de crescimento da natalidade verificada em 2025.
Nascem mais bebés em Portugal. Primeiro semestre regista mais 931 recém-nascidos do que em 2025

Homem de 48 anos detido por abusar sexualmente da própria filha em Sesimbra

Os factos terão ocorrido ao longo de cerca de dois anos, em contexto familiar, no interior da residência onde pai e filha viviam. A vítima tem atualmente 15 anos.
Homem de 48 anos detido por abusar sexualmente da própria filha em Sesimbra

INEM prepara-se para pôr enfermeiros a atender telefones

INEM abriu 200 vagas para técnicos, mas só tem 40 candidatos. Perante a falta de meios, presidente do organismo prepara-se para colocar enfermeiros a substituir os técnicos de emergência pré-hospitalar a atender e a fazer a triagem das chamadas que chegam pela Linha Saúde 24.
INEM prepara-se para pôr enfermeiros a atender telefones

Mais vistos

Destaques