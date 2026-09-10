Nas margens do Guadiana: uma viagem do Alqueva ao Atlântico

Entre colinas de xisto, vilas e cidades cheias de memória, o maior rio do sudoeste peninsular dita o pulsar sereno do sul. Do Alqueva ao Atlântico, percorremos o curso da paisagem e do tempo ao longo das suas margens.

O curso sereno do Guadiana impõe um ritmo mais pausado no sul. Com um curso total de 829 quilómetros, é o quarto rio mais longo da Península Ibérica, nascendo a uma altitude de 1700 metros nas lagoas de Ruidera, na província espanhola de Cuidad Real. Renasce nos Ojos del Guadiana e desagua no oceano Atlântico, no golfo de Cádis, entre a cidade portuguesa de Vila Real de Santo António e a espanhola Ayamonte.

O maior rio do sudoeste peninsular avança sem pressa, entre pequenas colinas, olivais e fragas de xisto. Percorrer as suas margens é descobrir um território onde a natureza e a história coexistem em tranquila harmonia.

O percurso pelo solo nacional começa no Alentejo interior. Nas zonas de Mourão e Monsaraz, o cenário é marcado pela presença do Alqueva, cuja albufeira alterou a paisagem, mas sem lhe retirar o caráter. Desde o castelo medieval de Monsaraz, a vista é deslumbrante sobre o maior lago artificial da Europa ocidental. Rumando a sul, junto a Serpa, o Guadiana retoma o seu curso original e a cidade observa o manto de água a partir de uma posição elevada, preservando a relação com as margens que fertilizam a região. O centro histórico da cidade conserva grandiosas muralhas medievais, destacando-se a icónica Porta de Beja, com as suas torres cilíndricas. E, claro, quando falamos de Serpa não podemos deixar de referir o Queijo Serpa, um queijo de ovelha de Denominação de Origem Protegida (DOP) com um sabor ligeiramente picante.

Entramos depois no troço médio, junto ao Parque Natural do Vale do Guadiana. Aqui, perto de Mértola, a água ganha força e abre caminho pelas fragas rochosas no famoso Pulo do Lobo, uma queda de água impressionante onde o rio se estreita ao limite. Mais a sul, a vila-museu de Mértola surge no topo de uma colina, avistando-se casas caiadas com vista para o curso de água. Antigo porto fluvial romano e árabe, ao passearmos pelas suas ruelas parece que voltamos séculos atrás no tempo, até pararmos na igreja matriz, que preserva intacta a estrutura de uma antiga mesquita.

À medida que descemos em direção à foz, o Guadiana acalma e alarga. Chegados à vila de Alcoutim, um dos primeiros pontos de passagem é o castelo medieval, onde a vista alcança o município espanhol de Sanlúcar del Guadiana. Um bom programa é atravessar a fronteira de barco.

Na etapa final da jornada, o rio aproxima-se do mar e transforma-se na Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António. Há canais e salinas tradicionais, envolvidos num ecossistema vital para muitas aves aquáticas, destacando-se os flamingos e as cegonhas. A viagem prossegue pela cidade de Vila Real de Santo António, construída em estilo pombalino. Aqui há praia (a sul), pinhal (a poente) e a Reserva Natural do Sapal (a norte). Uma excelente opção é fazer um passeio de barco a partir de Vila Real de Santo António, subindo o rio em direção ao interior.

Para o fim da viagem, fica Castro Marim e as suas fortificações históricas. É aqui que o Guadiana se despede da terra e se dilui no Oceano Atlântico.

O Melhor

Pulo do Lobo

Uma das maravilhas naturais mais impressionantes do sul de Portugal, fica perto de Mértola, entre os 33 e os 35 metros de altitude. Trata-se de um desnível muito estreito no qual existe uma fenda por onde se precipitam as águas do Guadiana, criando uma queda de água ruidosa. O acesso poderá ser feito pelas duas margens do rio, a partir da Aldeia da Amendoeira, ou a partir da aldeia de Vale do Poço.

Castelo de Monsaraz

Situado na vila medieval de Monsaraz, oferece uma das perspetivas mais emblemáticas de todo o percurso sobre a paisagem do Alentejo e a albufeira de Alqueva. Do topo das muralhas, tem-se um panorama deslumbrante sobre o maior lago artificial da Europa ocidental. A fortaleza e as ruas de xisto preservam uma atmosfera histórica única.

A Visitar

Mértola

A vila museu é o coração histórico do Guadiana. Mas, para lá do rio, há muito para ver e fazer. Como por exemplo visitar o castelo, que oferece incrível vista panorâmica sobre o Guadiana, sendo o seu pôr do sol um dos postais mais emblemáticos do Alentejo. Ao passear pelo centro histórico, deparamo-nos com vestígios árabes e romanos. Mértola recebeu ainda o título de Capital Nacional da Caça, havendo várias reservas de caça associativa.

Alcoutim

Alcoutim, no nordeste algarvio, é outra fantástica vila. O castelo do séc. XIV está no topo de uma colina e oferece vista privilegiada para o Guadiana e para o município espanhol de Sanlúcar. O núcleo museológico apresenta uma magnífica coleção de jogos da época islâmica, gravados em pedra e peças em cerâmica. Pode ainda visitar a praia fluvial do Pego Fundo.

Sapal de Castro Marim

Esta reserva natural é um refúgio de biodiversidade onde o rio encontra o mar, acolhendo dezenas de espécies de aves aquáticas. Ideal para passear a pé ou de bicicleta, as suas salinas tradicionais ainda estão em atividade, mantendo viva uma arte ancestral de extração de flor de sal. Nas zonas mais secas encontramos as árvores características do Algarve, como a alfarrobeira, a figueira e a amendoeira, que fornecem os ingredientes para doces regionais como o Dom Rodrigo e o Morgado.

Vila Real de Santo António

Projetada pelo Marquês de Pombal em 1774, esta cidade foi construída em menos de dois anos, sobre o areal junto à foz do Guadiana. Apresenta uma malha geométrica perfeita, única no Algarve. No centro destacam-se monumentos como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Encarnação e o Obelisco. Pode também optar por passeios tranquilos à beira-mar, com vista para a margem espanhola de Ayamonte, e também deliciar-se com o peixe e marisco frescos pescados na região.

Onde comer

O Pátio da Oliveira (Mourão)

Com ambiente rústico, fica no centro de Mourão e serve o melhor da cozinha alentejana. Algumas das especialidades são as Migas com Carne de Alguidar, o Ensopado de Borrego e os Grelhados de Porco Preto.

A Taberna do Ramos (Alcoutim)

Taberna típica conhecida pelos pratos de caça. Há também peixe fresco da costa, chocos, cataplanas e carnes grelhadas. Situada em plena Estrada Nacional 122, é um bom ponto de paragem para quem procura uma refeição reconfortante num ambiente tradicional.

Restaurante Alentejo (Mértola)

O restaurante faz jus ao nome, apresentando o melhor da cozinha alentejana. A Mista de Porco Preto com Migas, a Cabeça de Borrego, a Sopa de Cação e pratos de caça como javali e veado são alguns dos mais emblemáticos.

Tasquinha da Muralha (Vila Real de Santo António)

Localizada mesmo em frente ao Guadiana, não é por acaso que este restaurante é conhecido como o ‘CR7 do peixe grelhado’. Durante muitos anos manteve o seu formato de tasca tradicional e despretensiosa. Entretanto, mesmo ao lado, surgiu um novo espaço, que oferece uma zona de refeições com esplanada.

Onde ficar

Herdade do Sobroso (Vidigueira)

Localiza-se entre Alqueva e Pedrogão, junto ao Rio Guadiana, a apenas 10 quilómetros da Barragem de Alqueva. Com uma decoração rústica e toques exóticos, é muito conhecido também devido ao seu restaurante e aos magníficos pratos confecionados pela dona Josefa. Inspirado no conceito ‘Farm to Table’, celebra a Cozinha Alentejana numa interpretação cuidada e refinada. A premiada Açorda de Cação com Ovo Escalfado, a Açorda de Lagostim do Rio e o Bacalhau com Broa são alguns dos clássicos que perduram, sempre acompanhados pelos vinhos da herdade.

Desde 249 euros por noite.

Conversas de Alpendre (Castro Marim)

Unidade de turismo rural em Cacela Velha, foi inaugurada em 2016 por um casal (Marta e Tiago) que fugiu de Lisboa com o seu filho de seis meses em busca de uma vida mais pacata e em contacto com a natureza. O inesperado falecimento de Tiago não parou o projeto, hoje em dia uma das referências no Algarve, que proporciona todo conforto, numa mistura de modernidade e tradição. O restaurante apresenta comida típica algarvia com um toque de requinte.

Desde 189 euros por noite (época baixa) e 249 euros por noite (época alta).

Atividades

Cruzeiro fluvial

Um cruzeiro fluvial entre Alcoutim e Vila Real, subindo ou descendo o rio, é a melhor forma de sentir o ritmo do Guadiana. Ao longo do percurso avistam-se margens verdejantes, pequenas aldeias e uma fauna diversificada.

Passeios de Kayak

Pode optar por explorar o Guadiana de kayak, através de uma descida guiada. As águas tranquilas do troço inferior do rio permitem navegar a um ritmo mais lento, enquanto se observam as aves que habitam as margens.