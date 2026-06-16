"Não podem ficar impunes." Jovem brutalmente espancado após intervir para ajudar um desconhecido durante os Santos Populares

A PSP tomou conta da ocorrência e já iniciou diligências para identificar os suspeitos.

Um jovem de 20 anos foi alvo de uma brutal agressão durante os festejos dos Santos Populares, em Lisboa, depois de ter tentado ajudar um homem que estaria a ser atacado por um grupo de indivíduos.

O caso ocorreu na madrugada de sábado no Largo de Santos, mas a queixa foi formalizada esta segunda-feira.

O vídeo está a ser muito partilhado nas redes sociais e nas imagens, captadas por um telemóvel, é possível ver a vítima, identificada como Pedro, no chão enquanto é agredido com murros e pontapés. No vídeo conseguimos ver apenas um rapaz, mas a TVI sabe que a agressão foi feita por grupo de jovens.

A vítima foi hospitalizada e sujeita a uma intervenção cirúrgica por ter partido o nariz.

Tentou ajudar e acabou agredido

O pai da vítima, com o nome igual ao do filho, Pedro Saldanha, contou à SIC Notícias que o jovem ao aperceber-se de uma situação de conflito, decidiu intervir para ajudar uma pessoa que não conhecia. A tentativa de auxílio acabou, porém, por transformá-lo num dos alvos da agressão.

"Foi tentar apaziguar a situação e quem estava a bater empurrou-o, deu-lhe um pontapé e pregou-o no chão", conta o pai.

"Ele teve uma atitude nobre, foi tentar ajudar um desconhecido", acrescentou.

Já à TVI revela, ainda, que lhe roubaram o telemóvel e refere que não os indivíduos "não podem ficar impunes."

Investigação em curso

No local estiveram os Bombeiros e a Polícia de Segurança Pública (PSP), que já iniciou as diligências para conseguir identificar os suspeitos.