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"Não podem ficar impunes." Jovem brutalmente espancado após intervir para ajudar um desconhecido durante os Santos Populares

A PSP tomou conta da ocorrência e já iniciou diligências para identificar os suspeitos.
Redação
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"Não podem ficar impunes." Jovem brutalmente espancado após intervir para ajudar um desconhecido durante os Santos Populares

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Um jovem de 20 anos foi alvo de uma brutal agressão durante os festejos dos Santos Populares, em Lisboa, depois de ter tentado ajudar um homem que estaria a ser atacado por um grupo de indivíduos.

O caso ocorreu na madrugada de sábado no Largo de Santos, mas a queixa foi formalizada esta segunda-feira.

O vídeo está a ser muito partilhado nas redes sociais e nas imagens, captadas por um telemóvel, é possível ver a vítima, identificada como Pedro, no chão enquanto é agredido com murros e pontapés. No vídeo conseguimos ver apenas um rapaz, mas a TVI sabe que a agressão foi feita por grupo de jovens.

A vítima foi hospitalizada e sujeita a uma intervenção cirúrgica por ter partido o nariz.

Tentou ajudar e acabou agredido

O pai da vítima, com o nome igual ao do filho, Pedro Saldanha, contou à SIC Notícias que o jovem ao aperceber-se de uma situação de conflito, decidiu intervir para ajudar uma pessoa que não conhecia. A tentativa de auxílio acabou, porém, por transformá-lo num dos alvos da agressão.

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"Foi tentar apaziguar a situação e quem estava a bater empurrou-o, deu-lhe um pontapé e pregou-o no chão", conta o pai.

"Ele teve uma atitude nobre, foi tentar ajudar um desconhecido", acrescentou.

Já à TVI revela, ainda, que lhe roubaram o telemóvel e refere que não os indivíduos "não podem ficar impunes."

Investigação em curso

No local estiveram os Bombeiros e a Polícia de Segurança Pública (PSP), que já iniciou as diligências para conseguir identificar os suspeitos.

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