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"Não era eu que estava a matar a Lara". Madrasta que matou menina de oito anos fica em prisão preventiva

Mulher ficou em silêncio sobre a decisão do tribunal e deverá aguardar julgamento na cadeia. Suspeita confessou o crime e alegou que ouvia vozes no momento da morte da criança.
Redação
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A mulher suspeita de matar a enteada de 8 anos em Valpaços ficou em prisão preventiva. A medida de coação foi aplicada esta sexta-feira, após o primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila Pouca de Aguiar.

Segundo o Correio da Manhã, a suspeita confessou o crime às autoridades e participou nas buscas que permitiram encontrar o corpo da criança na serra da Padrela.

A menina foi localizada durante a manhã de quinta-feira, junto da mochila escolar. A investigação aponta para uma morte por asfixia.

Suspeita diz que “não era ela”

Em tribunal, a mulher terá admitido os factos, mas afirmou que não teve consciência do que estava a fazer.

“Não era eu que estava a matar a Lara, nunca fui eu que fiz isto”, declarou durante o interrogatório judicial.

A suspeita disse ainda que ouvia vozes, uma alegação que a defesa pretende ver esclarecida através de uma avaliação psiquiátrica.

A advogada revelou que não irá recorrer da prisão preventiva e afirmou que a cliente colaborou com a investigação.

“Ela colaborou com a investigação, hoje falou e confessou muitos dos factos. Mostrou muito arrependimento, não sabe porque o fez, mas não minimiza e não apaga a morte de uma criança. É um crime horrível”, afirmou.

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Investigação tenta esclarecer circunstâncias

De acordo com a investigação, a mulher terá levado a criança para uma zona da serra e terá justificado o ato com uma intenção de vingança contra o companheiro, pai da menina.

“Queria vingar-me do companheiro, pai da menina. Não queria fazer mal à miúda”, terá dito às autoridades.

A defesa considera, contudo, que é necessário avaliar todo o contexto familiar antes de retirar conclusões sobre o estado psicológico da suspeita.

O caso continua a ser investigado pelas autoridades judiciais.

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