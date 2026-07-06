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MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

O ministério da Economia e da Coesão Territorial, em colaboração com o Banco de Portugal, a SIBS e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), lançou hoje na Freguesia de Tó, em Mogadouro, Bragança, o “MULTIBANCO + Perto”, projeto-piloto que pretende garantir o acesso a serviços bancários essenciais às populações que vivem em localidades sem qualquer ponto de atendimento bancário próximo.
Sónia Peres Pinto
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MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

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O MULTIBANCO + Perto consiste na disponibilização de Terminais de Pagamento Automático Digitais (SmartPOS) que permitem a realização de 90% das operações disponíveis nos Caixas MULTIBANCO e que são as mais utilizadas pela população em geral, nomeadamente a disponibilização de numerário, pagamento de serviços, carregamento de telemóveis e consultas de saldo e movimentos. Esta solução tecnológica inovadora oferece ainda mobilidade total permitindo que pessoas com restrições de mobilidade possam aceder a estes serviços sem sair de casa, uma vez que o terminal pode deslocar-se ao encontro destes utilizadores de forma simples e segura.

O ministério de Castro Almeida, as Juntas de Freguesia serão responsáveis pela gestão da utilização dos terminais de pagamento automático e pela disponibilização da liquidez necessária para assegurar o levantamento de dinheiro pelas populações que pretendam recorrer a este serviço.

“Este projeto é uma solução inovadora que leva às populações do interior do país a tecnologia que lhes permite ter acesso a um serviço que lhes estava distante, o que fortalece a coesão social e territorial”, afirma o Ministro da Economia e da Coesão Territorial.

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Castro Almeida realça a cooperação das Juntas de Freguesia na concretização do projeto: “Os presidentes de Junta desempenham um papel essencial de proximidade junto das populações. Pelo conhecimento profundo das realidades locais, identificam necessidades, facilitam o acesso a serviços, promovem a resolução de problemas do quotidiano e contribuem para o desenvolvimento equilibrado do território.”

O MULTIBANCO + Perto será disponibilizado ainda esta semana nas freguesias de São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Solis e São Sebastião dos Carros, Espírito Santo e Santana de Cambas, em Mértola, seguindo-se, posteriormente, a disponibilização do serviço na Freguesia da Coriscada, em Mêda.

Esta fase piloto abrangerá até 30 freguesias e servirá para avaliar a potencial expansão e a forma como será levada a cabo em muitas outras que posteriormente queiram aderir ao projeto.

O Banco de Portugal – de acordo com o relatório de 2022 “Avaliação da Cobertura da Rede de Caixas Automáticos e Balcões de Instituições de Crédito” – identificou Bragança como o distrito mais afetado pela falta de serviços bancários. Das suas 236 freguesias, apenas 25 dispõem de serviços bancários e de pagamento nas proximidades.

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Segundo o mesmo relatório, cerca de 1200 freguesias portuguesas não dispõem de serviços bancários a menos de 5, 10 ou 15 quilómetros.

“O MULTIBANCO + Perto responde diretamente a este desafio permitindo uma cobertura nacional que visa assegurar o acesso a serviços financeiros à quase totalidade da população portuguesa, garantindo que praticamente todos os residentes em Portugal possam vir a dispor de meios seguros, modernos e acessíveis para realizar operações bancárias essenciais”, conclui.

O que é o MULTIBANCO + Perto?

Este projeto-piloto surge da colaboração entre o Ministério da Economia e da Coesão Territorial, o Banco de Portugal (BdP), a SIBS e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) e visa levar serviços financeiros e de pagamento a freguesias que atualmente não têm acesso a agências bancárias ou Caixas Automáticos.

Qual a principal motivação para o lançamento desta iniciativa?

O Relatório do Banco de Portugal “Avaliação da Cobertura da Rede de Caixas Automáticos e Balcões de Instituições de Crédito” de 2022, identificou 1276 freguesias (41% do total do país) que não têm serviços bancários a menos de 5, 10 ou 15 quilómetros, afetando cerca de 740 mil pessoas (aprox. 7% da população). Esta privação penaliza o comércio local e obriga os residentes nestas localidades a deslocações de vários quilómetros para realizar operações financeiras básicas.

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Qual é o impacto esperado na população?

O projeto prevê expandir a cobertura dos serviços para que a generalidade da população portuguesa consiga aceder aos serviços MULTIBANCO, ou seja, que venha a abranger mais cerca de 700 mil pessoas do que as que atualmente têm esse acesso.

Porque foi escolhido o Distrito de Bragança para o lançamento?

Porque foi identificado no Relatório do BdP como o Distrito mais afetado pela falta de serviços bancários. Das suas 236 freguesias, apenas 25 dispõem de serviços bancários e de pagamento nas proximidades.

Porque foram disponibilizados, nesta fase, terminais digitais em detrimento de Caixas Automáticos?

A solução dos Terminais de Pagamento Automáticos Digitais (os SmartPOS) permite fazer 90% das operações disponibilizadas nos Caixas MULTIBANCO, e que adicionalmente oferecem maior mobilidade, permitindo inclusivamente ir ao encontro de pessoas que estão limitadas e que, por isso, não se conseguem deslocar com facilidade. No entanto, e conforme já foi veiculado pelo Governo, existem freguesias cuja solução poderá passar pela disponibilização de um Caixa Automático à população, o que resultará da avaliação feita a partir do projeto-piloto agora implementado.

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Que operações podem ser feitas nestes terminais?

Os SmartPOS permitem realizar 90% das operações disponíveis nos Caixas MULTIBANCO tradicionais, nomeadamente ter acesso a numerário, realizar pagamentos de serviços (EX: pagar contas de eletricidade, água, etc.), pagamentos ao Estado, carregamento de telemóveis e títulos de transporte e consulta de saldos e movimentos.

Que freguesias já aderiram ao programa?

Esta fase piloto do projeto abrangerá até 30 freguesias e servirá para testar a expansão a muitas outras que queiram aderir a esta solução.

Quais serão as próximas freguesias a receber o MULTIBANCO + Perto?

As próximas disponibilizações do MULTIBANCO+ Perto estão já agendadas para esta semana nas freguesias de Espírito Santo, Santana de Cambas e São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Solis e São Sebastião dos Carros, em Mértola. Também muito em breve estará na Coriscada, no Distrito da Guarda.

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