Mulheres que fumam têm mais 40% de risco de infertilidade, alerta a OMS

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“As evidências indicaram que os homens que fumam têm maior probabilidade de apresentar disfunção erétil, problemas de ejaculação e problemas relacionados, como ausência de espermatozoides no sémen, baixa motilidade espermática e forma anormal dos espermatozoides”, alertou a organização em comunicado.
Deixar de fumar pode reduzir o risco
De acordo com a OMS, as mulheres que fumam apresentam um risco 40% superior de sofrer infertilidade quando comparadas com as que não fumam. A conclusão resulta de uma revisão de estudos realizados entre 2000 e 2026, que analisou a relação entre o consumo de tabaco e a saúde reprodutiva.
A organização das Nações Unidas para a saúde pública sublinha que os efeitos não se limitam às mulheres que consomem diretamente tabaco. A exposição ao fumo passivo também pode afetar a fertilidade, pelo que mesmo quem não fuma pode estar sujeito a riscos reprodutivos associados ao tabaco.
Os dados analisados pela OMS apontam ainda para uma possível melhoria após a interrupção do consumo. As mulheres que deixaram de fumar apresentam um risco 25% inferior de infertilidade face às que continuam a fumar.
Para a organização, estes resultados sugerem que deixar o tabaco “pode fazer uma diferença significativa” no que diz respeito à fertilidade.
Tabaco também afeta a fertilidade masculina
A infertilidade não deve, contudo, ser encarada como um problema exclusivamente feminino. Uma revisão recente de 44 estudos, que envolveu mais de 60 mil homens, encontrou uma associação entre o tabagismo e diferentes formas de disfunção reprodutiva.
Entre os problemas identificados estão alterações na qualidade do sémen e dificuldades relacionadas com a função sexual. A OMS destaca ainda uma maior probabilidade de disfunção erétil e problemas de ejaculação entre os homens fumadores.
A análise encontrou igualmente uma associação com a ausência de espermatozoides no sémen, menor mobilidade dos espermatozoides e alterações na sua morfologia.
Menor sucesso nos tratamentos de fertilidade
O impacto do tabaco pode estender-se também às pessoas que recorrem a tratamentos de fertilidade. Segundo a OMS, uma análise de 21 estudos encontrou uma associação entre o consumo de tabaco e menores taxas de gravidez e de nascimento após tratamentos de reprodução assistida.
Os resultados reforçam a preocupação com o consumo de tabaco numa fase em que os casais procuram engravidar, sobretudo perante a dimensão global do problema da infertilidade.
A OMS estima que uma em cada seis pessoas em idade reprodutiva seja afetada por infertilidade em algum momento da vida. A organização define infertilidade como a incapacidade de conseguir uma gravidez após 12 meses ou mais de relações sexuais regulares sem utilização de contraceção.
OMS recomenda apoio para deixar de fumar
Perante estes dados, a OMS recomenda que os profissionais de saúde abordem os riscos associados ao tabaco com as pessoas que estejam a planear uma gravidez.
A organização defende ainda que devem ser disponibilizados mecanismos de apoio baseados em evidências para ajudar quem fuma a abandonar o consumo.
A revisão reforça, assim, que o tabagismo pode ter consequências na saúde reprodutiva de ambos os sexos e que a exposição ao fumo passivo também não deve ser desvalorizada.