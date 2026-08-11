Mulher sueca baleada junto a hotel na Baixa de Lisboa. Suspeitos estão em fuga

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Dois homens, de 24 e 25 anos, foram baleados na madrugada deste sábado em Algueirão-Mem Martins, no concelho de Sintra. Os disparos terão sido efetuados a partir de uma viatura em andamento, que abandonou o local após o ataque. Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e foi transportada para o Hospital de Santa Maria
Uma mulher de 41 anos, de nacionalidade sueca, foi baleada na zona do abdómen junto ao Hotel Santa Justa, na Baixa de Lisboa. Tudo aconteceu ao início da noite de segunda-feira, na rua dos Correeiros, em plena capital.
Os dois suspeitos que, segundo o Correio da Manhã, já estão alegadamente referenciados por tráfico de droga e burlas relacionadas com a venda de estupefacientes, terão conseguido escapar.
A PSP esteve no local e prosseguirá com a investigação para localizar os suspeitos.