Mulher sueca baleada junto a hotel na Baixa de Lisboa. Suspeitos estão em fuga

A PSP esteve no local e prosseguirá com a investigação para localizar os suspeitos.

Uma mulher de 41 anos, de nacionalidade sueca, foi baleada na zona do abdómen junto ao Hotel Santa Justa, na Baixa de Lisboa. Tudo aconteceu ao início da noite de segunda-feira, na rua dos Correeiros, em plena capital.

Os dois suspeitos que, segundo o Correio da Manhã , já estão alegadamente referenciados por tráfico de droga e burlas relacionadas com a venda de estupefacientes, terão conseguido escapar.

A PSP esteve no local e prosseguirá com a investigação para localizar os suspeitos.