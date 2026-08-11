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Mulher sueca baleada junto a hotel na Baixa de Lisboa. Suspeitos estão em fuga

A PSP esteve no local e prosseguirá com a investigação para localizar os suspeitos.
Redação
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Mulher sueca baleada junto a hotel na Baixa de Lisboa. Suspeitos estão em fuga

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A PSP esteve no local e prosseguirá com a investigação para localizar os suspeitos.

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