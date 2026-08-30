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Mulher regressa de Cabo Verde e dá à luz no Aeroporto de Lisboa

Uma mulher chegou este sábado a Lisboa grávida de 39 semanas. Pouco depois, entrou em trabalho de parto e acabou por dar à luz um menino no próprio aeroporto.
Redação
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Mulher regressa de Cabo Verde e dá à luz no Aeroporto de Lisboa

Adolescente de 17 anos atropela casal de mota: os dois morreram dias depois do acidente. Jovem estava embriagado

Uma mulher de 34 anos deu à luz um menino este sábado no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois de chegar de uma viagem proveniente da ilha de Santiago, em Cabo Verde.

A mulher estava grávida de 39 semanas e entrou em trabalho de parto durante a tarde, já nas instalações do aeroporto. Os meios de emergência foram chamados, mas a evolução rápida do parto não permitiu que fosse transportada a tempo para uma unidade hospitalar.

O nascimento aconteceu cerca das 16h30, segundo o Correio da Manhã, na zona das chegadas do aeroporto.

Mãe e bebé foram levados para a Maternidade Alfredo da Costa

Depois do nascimento, a mulher e o recém-nascido foram encaminhados para a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, para receberem acompanhamento médico.

Os dois encontram-se bem de saúde, de acordo com as informações divulgadas após o parto.

A chegada a Lisboa acabou, assim, por marcar também o nascimento do bebé, num parto que aconteceu antes de a mãe conseguir abandonar o aeroporto.

Viajava com a filha de seis anos

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A mulher não viajava sozinha. Acompanhava-a a filha mais velha, de seis anos, que permaneceu no aeroporto enquanto a mãe recebia assistência.

O pai das crianças encontrava-se à espera da família na zona das chegadas. A Polícia de Segurança Pública (PSP) assegurou que a menina ficasse entregue ao pai.

O episódio transformou uma chegada habitual ao Aeroporto Humberto Delgado num momento inesperado para a família, com o bebé a nascer ainda no terminal de Lisboa.

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