Mulher reage a alegadas agressões do antigo companheiro com facada no toráx em Lisboa

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Uma mulher, de 28 anos, e um homem, de 43, foram detidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na sequência de um episódio de violência na zona da Musgueira, em Lisboa durante o qual o homem foi atingido com uma facada no tórax.
Os factos ocorreram na noite passada cerca das 23h35, após a mulher ter atingido o antigo companheiro com uma arma branca, depois deste a ter agredido e a uma amiga, com o obejtivo de se defender.
O homem foi assistido no local e depois foi transportado para o Hospital Santa Maria em estado considerado grave. Segundo o Correio da Manhã, terá tido alta hospitalar esta manhã e saiu da unidade sob detenção.
A mulher, que agiu em defesa, também foi detida.
Ambos serão presentes a juíz para a aplicação das medidas de coação consideradas adequadas, esta terça-feira.
As autoridades estão a investigar o caso.