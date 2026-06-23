Mulher morre em despiste de mota no dia em que celebrava 28 anos de casamento. O marido assistiu a tudo

Uma mulher de 51 anos morreu num despiste de mota na zona de Alcáçovas (Viana do Alentejo) no passado domingo.

A tragédia aconteceu no dia de anos do marido, que seguia com ela no veículo, e no mesmo dia em que celebravam o 28.º aniversário de casamento.

O despista aconteceu ao quilómetro 549,9 da Estrada Regional 2, caminho que o casal seguia para um convívio junto da família. Os meios de socorro ainda transportaram a vítima com vida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde acabou por morrer.