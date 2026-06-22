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Mulher morre após ser atropelada por comboio em Santarém

Atropelamento na obrigou ao corte da circulação ferroviária na zona da Ribeira de Santarém. Maquinista teve de receber assistência psicológica no local e foi transportado para o hospital.
Redação
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Mulher morre após ser atropelada por comboio em Santarém

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Uma mulher morreu esta segunda-feira, 22 de junho, depois de ser atropelada por um comboio de mercadorias na Linha do Norte, na zona da Ribeira de Santarém. O alerta para a ocorrência foi dado cerca das 15h10, segundo avançou o Notícias do Sorraia.

O atropelamento ocorreu numa passagem de nível. O acidente levou ao corte da circulação ferroviária naquele troço, sem previsão imediata para a retoma do serviço.

Fonte do Subcomando Regional da Proteção Civil da Lezíria do Tejo, citada pela mesma publicação, indicou que o maquinista do comboio necessitou de assistência médica após o incidente e acabou por ser transportado para o Hospital Distrital de Santarém.

Linha do Norte ficou condicionada após acidente mortal

As autoridades aguardavam a substituição do profissional envolvido para permitir a normalização da circulação ferroviária, não existindo, à hora dos primeiros relatos, uma previsão concreta para a reabertura da linha.

Para o local foram mobilizados 11 operacionais das corporações dos Sapadores Bombeiros e dos Bombeiros Voluntários de Santarém, que participaram nas operações de socorro.

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A ocorrência está agora a ser investigada pelas autoridades competentes, que deverão apurar as circunstâncias em que aconteceu o atropelamento ferroviário.

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Atropelamento Ferroviário
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Santarém
Comboio Mercadorias
Ribeira de Santarém

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