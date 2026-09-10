Mulher morre à frente do marido enquanto celebrava o 80.º aniversário num restaurante em Fafe

Uma mulher morreu no dia da celebração do seu 80.º aniversário num restaurante em Fafe à frente do marido.
Tudo aconteceu esta quarta-feira. De acordo com o jornal local O Minho, a vítima deslocou-se ao restaurante para celebrar o aniversário com o marido, sensivelmente da mesma idade.
Durante a refeição, ter-se-á sentido mal e rapidamente acionaram os meios de socorro.
Quando os Bombeiros Voluntários de Fafe e o INEM encontraram a vítima, já estava em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação, a idosa acabou por não sobreviver.
A ocorrência foi registada pela Guarda Nacional Republicana (GNR).