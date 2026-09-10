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Mulher morre à frente do marido enquanto celebrava o 80.º aniversário num restaurante em Fafe

Quando os Bombeiros Voluntários de Fafe e o INEM encontraram a vítima, já estava em paragem cardiorrespiratória.
Redação
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Mulher morre à frente do marido enquanto celebrava o 80.º aniversário num restaurante em Fafe
Dreamstime

Homem de 69 anos morre após ser picado por vespa asiática durante as vindimas em Felgueiras

Uma mulher morreu no dia da celebração do seu 80.º aniversário num restaurante em Fafe à frente do marido. 

Tudo aconteceu esta quarta-feira. De acordo com o jornal local O Minho, a vítima deslocou-se ao restaurante para celebrar o aniversário com o marido, sensivelmente da mesma idade.

Durante a refeição, ter-se-á sentido mal e rapidamente acionaram os meios de socorro. 

Quando os Bombeiros Voluntários de Fafe e o INEM encontraram a vítima, já estava em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação, a idosa acabou por não sobreviver.

A ocorrência foi registada pela Guarda Nacional Republicana (GNR).

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