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Mulher foge de casa por temer pela filha de 15 anos. Companheiro é detido por obrigá-la a prostituir-se e a partilhar os atos na Internet

A denúncia foi feita pela própria, após ter abandonado a casa, em março deste ano, onde vivia com o suspeito há cinco anos.
Redação
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Um homem de 60 anos foi detido pela Polícia Judiciária em Lisboa por fortes suspeitas dos crimes de violência doméstica, violação, lenocínio e devassa da vida privada, praticados contra a companheira, de 44 anos.

A denúncia foi feita pela própria, após ter abandonado a casa, em março deste ano, onde vivia com o suspeito há cinco anos, por temer que o arguido pudesse praticar atos sexuais contra a sua filha, de 15 anos. 

Quando abandonou a residência, dirigiu-se à PJ e “revelou que sofria de violência doméstica, porquanto o companheiro exercia controlo psicológico sobre ela, designadamente, ameaçando-a com recurso a arma de fogo”, de acordo com o comunicado das autoridades.

A PJ indica ainda que o arguido explora um estabelecimento de diversão noturna. Coagia a vítima a prostituir-se, explorando a sua dependência económica, gravando os atos sem o consentimento dos participantes, “devassando a sua intimidade sexual”. “Tais conteúdos eram, posteriormente, comercializados em plataformas sociais”, informam ainda as autoridades.

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O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa Norte, onde lhe foi aplicada a medida de coação de proibição de contactos e aproximação da vítima ou da sua habitação, com vigilância eletrónica. 

A investigação prossegue ao cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal de Alenquer.

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Polícia Judiciária
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