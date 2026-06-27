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Mulher fica presa em carro que caiu ao Douro e é salva por embarcação de recreio no Porto

Viatura caiu ao rio junto à Ponte da Arrábida, na Rua do Ouro. Mulher foi retirada da água com vida por uma embarcação de recreio e está a ser assistida no local.
Redação
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Mulher fica presa em carro que caiu ao Douro e é salva por embarcação de recreio no Porto
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Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

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Uma mulher caiu este sábado ao rio Douro dentro de um automóvel, junto ao tabuleiro da Ponte da Arrábida, na Rua do Ouro, no Porto. A vítima foi resgatada por uma embarcação de recreio e está a ser assistida pelas equipas de emergência.

Segundo o Jornal de Notícias, ainda não estão esclarecidas as circunstâncias que levaram à queda da viatura no rio.

Fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto indicou que não foi ainda possível determinar se o incidente aconteceu na sequência de uma colisão ou de um despiste que levou o veículo a cair ao Douro.

Mulher foi retirada da água por embarcação de recreio

A mulher seguia sozinha no interior do automóvel quando a viatura caiu ao rio.

Uma embarcação de recreio que se encontrava nas proximidades conseguiu efetuar o resgate da vítima, permitindo que fosse retirada da água antes da chegada dos meios de emergência.

Até ao momento, não há indicação de outras vítimas envolvidas no incidente.

As equipas no local estão também a realizar operações para remover o veículo do rio.

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Bombeiros, PSP e INEM mobilizados para a ocorrência

O alerta mobilizou vários meios de socorro para a zona da Ponte da Arrábida.

No local estiveram elementos dos Sapadores Bombeiros do Porto, da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de sete meios e 15 operacionais.

As autoridades continuam a apurar as causas do acidente.

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