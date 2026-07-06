Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Uma mulher de 52 anos foi colocada em prisão preventiva por suspeitas de infligir maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos menores, em Évora. Segundo o Ministério Público, o filho mais velho era alegadamente vítima de agressões desde os 8 anos e foi hospitalizado devido à gravidade das lesões

Uma mulher, de 52 anos, ficou em prisão preventiva por suspeitas de exercer maus-tratos físicos, psicológicos e psíquicos sobre dois dos seus filhos, de 17 e 5 anos, no concelho de Évora, informou esta segunda-feira o Ministério Público (MP).

Em comunicado, o MP revelou que a arguida está fortemente indiciada da prática de dois crimes de violência doméstica agravados, alegadamente cometidos contra um rapaz de 17 anos e uma menina de 5.

Segundo a investigação, a mulher terá infligido "de modo reiterado e com enorme intensidade" maus-tratos físicos, psicológicos e psíquicos às duas vítimas.

Agressões ao filho mais velho remontam a 2016

De acordo com o Ministério Público, os factos relativos ao filho de 17 anos remontam, pelo menos, a 2016, quando a vítima tinha apenas oito anos.

A investigação aponta que, além das agressões físicas, a mulher dirigia aos filhos ameaças de morte, em particular ao adolescente.

O MP adianta ainda que o jovem se encontrava internado numa unidade hospitalar quando os factos chegaram ao conhecimento das autoridades, devido às lesões físicas que lhe terão sido provocadas pela mãe.

Vítimas foram retiradas de casa

A denúncia foi comunicada às autoridades no final de junho.

No dia 1 de julho, o Ministério Público presidiu à inquirição das vítimas e, no dia seguinte, emitiu mandados de detenção fora de flagrante delito.

Em articulação com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e com o Tribunal de Família e Menores de Évora, foi previamente preparada a retirada das crianças do agregado familiar e o respetivo acolhimento em instituições.

A suspeita foi detida e presente a primeiro interrogatório judicial na passada sexta-feira.

Além da prisão preventiva, o juiz de instrução criminal decretou a suspensão do exercício das responsabilidades parentais.

Terceiro filho também foi acolhido

O Ministério Público requereu ainda a prestação de declarações para memória futura às duas alegadas vítimas e a um terceiro filho da arguida, de 15 anos.

Embora não tenham sido recolhidos indícios fortes de que este menor tenha sido alvo de maus-tratos, foi igualmente determinada a sua colocação numa instituição de acolhimento, por razões de proteção.

Arguida tem antecedentes por tráfico de droga

Segundo o MP, a mulher possui antecedentes criminais pelo crime de tráfico de droga.

Encontra-se atualmente a cumprir uma pena de quatro anos e quatro meses de prisão, suspensa na sua execução e sujeita a regime de prova.

A investigação prossegue sob a direção da 2.ª Secção Especializada do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).