segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Uma mulher de 52 anos foi colocada em prisão preventiva por suspeitas de infligir maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos menores, em Évora. Segundo o Ministério Público, o filho mais velho era alegadamente vítima de agressões desde os 8 anos e foi hospitalizado devido à gravidade das lesões
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Cristiano Ronaldo surpreende criança que perdeu a família nos sismos da Venezuela

Relacionados

Ex-chefe da PSP condenado por violência doméstica. Pena de prisão suspensa e proibição de contactar a vítima

Um antigo chefe da PSP foi condenado pelo Tribunal de Leiria a quatro anos e três meses de prisão, com pena suspensa, por violência doméstica agravada e outros crimes contra a mulher e os sogros. O ex-agente, que integrou uma equipa especializada em violência doméstica, foi também demitido da corporação
Ex-chefe da PSP condenado por violência doméstica. Pena de prisão suspensa e proibição de contactar a vítima

Jovem de 17 anos é suspeito de violar ex-namorada de 14 anos e de divulgar vídeo íntimo nas redes sociais

A GNR deteve um adolescente suspeito de violação, violência doméstica e devassa da vida privada de uma menor. O suspeito terá partilhado um vídeo de cariz sexual sem consentimento da vítima e mantido pressão psicológica sobre ela.
Jovem de 17 anos é suspeito de violar ex-namorada de 14 anos e de divulgar vídeo íntimo nas redes sociais

Homem detido em flagrante a agredir os próprios pais em Paredes

A GNR terá recebido uma denúncia por violência doméstica.
Homem detido em flagrante a agredir os próprios pais em Paredes

Uma mulher, de 52 anos, ficou em prisão preventiva por suspeitas de exercer maus-tratos físicos, psicológicos e psíquicos sobre dois dos seus filhos, de 17 e 5 anos, no concelho de Évora, informou esta segunda-feira o Ministério Público (MP).

Em comunicado, o MP revelou que a arguida está fortemente indiciada da prática de dois crimes de violência doméstica agravados, alegadamente cometidos contra um rapaz de 17 anos e uma menina de 5.

Segundo a investigação, a mulher terá infligido "de modo reiterado e com enorme intensidade" maus-tratos físicos, psicológicos e psíquicos às duas vítimas.

Agressões ao filho mais velho remontam a 2016

De acordo com o Ministério Público, os factos relativos ao filho de 17 anos remontam, pelo menos, a 2016, quando a vítima tinha apenas oito anos.

A investigação aponta que, além das agressões físicas, a mulher dirigia aos filhos ameaças de morte, em particular ao adolescente.

O MP adianta ainda que o jovem se encontrava internado numa unidade hospitalar quando os factos chegaram ao conhecimento das autoridades, devido às lesões físicas que lhe terão sido provocadas pela mãe.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Vítimas foram retiradas de casa

A denúncia foi comunicada às autoridades no final de junho.

No dia 1 de julho, o Ministério Público presidiu à inquirição das vítimas e, no dia seguinte, emitiu mandados de detenção fora de flagrante delito.

Em articulação com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e com o Tribunal de Família e Menores de Évora, foi previamente preparada a retirada das crianças do agregado familiar e o respetivo acolhimento em instituições.

A suspeita foi detida e presente a primeiro interrogatório judicial na passada sexta-feira.

Além da prisão preventiva, o juiz de instrução criminal decretou a suspensão do exercício das responsabilidades parentais.

Terceiro filho também foi acolhido

O Ministério Público requereu ainda a prestação de declarações para memória futura às duas alegadas vítimas e a um terceiro filho da arguida, de 15 anos.

Embora não tenham sido recolhidos indícios fortes de que este menor tenha sido alvo de maus-tratos, foi igualmente determinada a sua colocação numa instituição de acolhimento, por razões de proteção.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Arguida tem antecedentes por tráfico de droga

Segundo o MP, a mulher possui antecedentes criminais pelo crime de tráfico de droga.

Encontra-se atualmente a cumprir uma pena de quatro anos e quatro meses de prisão, suspensa na sua execução e sujeita a regime de prova.

A investigação prossegue sob a direção da 2.ª Secção Especializada do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Temas

Prisão preventiva
Maus-tratos a crianças
Violência doméstica
Évora
Tribunal de Família e Menores

Leia também

Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Portugal tem atualmente 85 pessoas presas pelo crime de incêndio florestal e outras 20 sujeitas a vigilância eletrónica durante os meses de maior risco de fogo. Os dados são divulgados numa altura em que a área ardida já ultrapassa os 30 mil hectares em 2026
Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Uma mulher de 52 anos foi colocada em prisão preventiva por suspeitas de infligir maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos menores, em Évora. Segundo o Ministério Público, o filho mais velho era alegadamente vítima de agressões desde os 8 anos e foi hospitalizado devido à gravidade das lesões
Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Mais vistos

Destaques