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Mulher fica em prisão preventiva por ameaçar funcionários de restaurante com arma de pressão de ar em Lisboa

Uma mulher de 36 anos ficou em prisão preventiva após ser detida pela PSP por alegadamente ameaçar funcionários de um restaurante no Parque das Nações, em Lisboa, com uma arma de pressão de ar durante desacatos ocorridos em junho
Redação
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Uma mulher de 36 anos ficou em prisão preventiva por suspeitas de ter ameaçado funcionários de um restaurante no Parque das Nações, em Lisboa, utilizando uma arma de pressão de ar, informou esta sexta-feira o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Segundo a polícia, a suspeita foi detida na quinta-feira por alegados crimes de detenção de arma proibida, ameaça e coação agravada, na sequência de uma investigação relacionada com desacatos ocorridos a 20 de junho num estabelecimento de restauração da zona oriental da capital.

De acordo com a PSP, os incidentes envolveram ainda mais cinco pessoas, embora a força de segurança não tenha divulgado detalhes sobre o papel dos restantes envolvidos.

Tribunal aplica medida de coação mais gravosa

Após a detenção, a mulher foi presente a primeiro interrogatório judicial.

O tribunal determinou a aplicação da medida de coação de prisão preventiva, considerada a mais gravosa prevista na lei, enquanto prosseguem as investigações.

A PSP não revelou mais informações sobre as circunstâncias dos desacatos nem sobre o estado das vítimas, limitando-se a confirmar os crimes que estão na origem da detenção.

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