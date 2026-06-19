Mulher esfaqueada pelo marido em Lisboa. Homem encontrado enforcado após ataque na Alta de Lisboa

Uma mulher de 54 anos foi esfaqueada pelo marido esta quinta-feira na Alta de Lisboa, num caso de violência doméstica que terminou com o alegado agressor encontrado morto no mesmo prédio onde o casal residia.
Segundo avançou o Correio da Manhã, a vítima conseguiu contactar a PSP após a agressão e pedir ajuda, indicando que tinha sido atacada com uma arma branca.
O alerta foi dado pelas 21h20, tendo a mulher sido transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.
Vítima pediu socorro à PSP após agressão
De acordo com a informação divulgada, a mulher contactou as autoridades para denunciar uma situação de violência doméstica e pedir auxílio depois de ter sido atingida no peito.
A PSP deslocou-se ao local, na Alta de Lisboa, e iniciou diligências para localizar o marido, apontado como autor da agressão.
Homem encontrado enforcado no prédio onde vivia
Durante as buscas, os agentes encontraram o suspeito morto no andar superior das escadas de incêndio do edifício.
Segundo o mesmo jornal, o homem foi encontrado enforcado, depois de a polícia ter iniciado a procura pelo alegado autor da tentativa de homicídio.
A investigação passou agora para a Polícia Judiciária, que está a apurar todas as circunstâncias do caso.