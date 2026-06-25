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Mulher esfaqueada em centro comercial de Leiria. Suspeito está em fuga

Uma mulher foi esfaqueada esta quinta-feira no parque de estacionamento subterrâneo do LeiriaShopping. O suspeito, que terá uma relação amorosa com a vítima, fugiu de táxi após a agressão e está a ser procurado pelas autoridades
Redação
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Mulher esfaqueada em centro comercial de Leiria. Suspeito está em fuga
Dreamstime

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

Uma mulher foi esfaqueada ao início da tarde desta quinta-feira no parque de estacionamento subterrâneo do LeiriaShopping, em Leiria. O alegado agressor, que terá uma relação amorosa com a vítima, colocou-se em fuga após o ataque, desencadeando uma operação policial para a sua localização.

Segundo noticiou a CNN Portugal, a agressão ocorreu cerca das 13h15 no piso subterrâneo do centro comercial.

A vítima recebeu assistência imediata dos meios de socorro mobilizados para o local para ser posteriormente transportada para o Hospital de Leiria para avaliação e tratamento das lesões sofridas.

Suspeito fugiu de táxi após o ataque

Após a agressão, o suspeito abandonou o local num táxi, levando as autoridades a desencadear uma operação de busca na região de Leiria.

A PSP encontra-se a desenvolver diligências para localizar o homem e apurar as circunstâncias exatas do crime.

Entretanto, o automóvel utilizado pelo suspeito antes da agressão permaneceu estacionado no centro comercial e deverá ser recolhido pelas autoridades no âmbito da investigação.

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Imagens de videovigilância podem ser determinantes

O casal terá sido captado pelas câmaras de videovigilância do LeiriaShopping momentos antes da agressão.

As imagens do sistema CCTV poderão revelar-se fundamentais para reconstituir os acontecimentos e esclarecer a dinâmica do ataque.

Para já, as autoridades não divulgaram informações sobre a idade dos envolvidos nem sobre a gravidade dos ferimentos da vítima.

A PSP mantém as diligências no terreno para localizar o suspeito e recolher elementos que permitam esclarecer as circunstâncias em que ocorreu a agressão.

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