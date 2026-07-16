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Mulher encontrada morta no quintal de casa em Olhão. Filha confessa o crime ao ex-namorado

 A suspeita terá enterrado o corpo da vítima no terreno.
Redação
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Mulher encontrada morta no quintal de casa em Olhão. Filha confessa o crime ao ex-namorado

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A mulher, que estava evadida da prisão, foi entretanto localizada e detida pela Polícia Judiciária, de acordo com o Correio da Manhã.

O motivo do crime ainda não é conhecido.

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