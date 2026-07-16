Mulher encontrada morta no quintal de casa em Olhão. Filha confessa o crime ao ex-namorado

A suspeita terá enterrado o corpo da vítima no terreno.

Uma mulher foi encontrada morta no quintal da sua habitação, em Olhão, no Algarve, esta quarta-feira, depois de a filha ter confessado o homicídio ao ex-namorado. A suspeita terá enterrado o corpo da vítima no terreno.

A mulher, que estava evadida da prisão, foi entretanto localizada e detida pela Polícia Judiciária, de acordo com o Correio da Manhã.

O motivo do crime ainda não é conhecido.