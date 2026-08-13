Mulher encontrada morta em Algés: filho de 15 anos é principal suspeito

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Um jovem de 15 anos é o principal suspeito da morte da mãe, em Algés. O alerta para o crime foi dado esta quinta-feira, às 17h30.
De acordo com a CNN Portugal, o jovem permanece local, enquanto as autoridades investigam as circunstâncias e evidências no espaço.
As primeiras informações, dadas às autoridades pelo próprio suspeito, indicam para uma discussão com a progenitora durante o dia de ontem. Durante a noite, ter-lhe-á aplicado um golpe designado por "mata-leão", uma técnica de estrangulamento e imobilização originária de artes marciais tradicionais. A vítima não resistiu.
Os meios de socorro presentes no local confirmaram de que a mulher estaria morta desde o dia de ontem.