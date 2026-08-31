Mulher do mayor de Nova Iorque em Portugal para participar em retiro islâmico por mais de 4.500 dólares

A viagem de Rama Duwaji está a ser criticada por políticos de Nova Iorque, que acusam a mulher do mayor Zohran Mamdani de estar mais interessada em retiros no estrangeiro do que nos problemas da cidade. O encontro, em Arcos de Valdevez, pode custar até 5.260 dólares, cerca de 4.535 euros, por pessoa.

Rama Duwaji, artista e ilustradora de origem síria e mulher do mayor de Nova Iorque, Zohran Mamdani, vai voltar a participar num retiro organizado pelo The Women Sanctuary. Desta vez, o destino é Portugal e o programa é dedicado à caligrafia islâmica.

O retiro, intitulado “Journey through Islamic Calligraphy”, terá duas sessões, entre 16 e 21 e entre 25 e 30 de setembro. A organização apresenta a iniciativa como uma experiência de espiritualidade, arte e contacto com a história islâmica em Portugal.

O alojamento escolhido fica em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo.

A programação inclui oficinas de ilustração orientadas por Duwaji, que assume o papel de “artista em residência”, mas também caminhadas, piqueniques, momentos junto às piscinas e períodos de reflexão.

“Alguns dias, vamos explorar a rica história do Islão em Portugal, descobrindo os vestígios de um legado notável que ainda está presente na paisagem. Noutros, vamos reunir-nos para uma maravilhosa oficina de ilustração com a nossa artista em residência, Rama Duwaji, celebrando esta herança”, explica a organização, citada pelo The New York Post.

O The Women Sanctuary diz ainda valorizar os períodos sem atividades programadas, que considera parte importante da experiência. “Acreditamos que estes momentos sem pressa são uma parte tão importante do retiro como o próprio programa; um espaço para suhbah, reflexão espiritual e presença, onde os corações podem abrandar, as almas podem ser nutridas e a lembrança pode surgir naturalmente no meio da beleza da criação”, pode ler-se na descrição.

Estadia pode ultrapassar os 4.500 euros

Os preços anunciados começam nos 4.300 dólares para um quarto partilhado e chegam aos 5.260 dólares, 4.535 euros, para um quarto privado com casa de banho.

O espaço escolhido é descrito pela organização como uma casa senhorial situada numa zona rural tranquila, rodeada de natureza e com piscinas interior e exterior aquecidas, além de jardins.

A participação de Duwaji está, entretanto, a ser criticada por políticos norte-americanos. Joann Ariola, vereadora de Queens, questionou a escolha da mulher do mayor de participar em retiros no estrangeiro.

“Antigas primeiras-damas passavam o tempo a visitar escolas e a fazer trabalho de solidariedade”, afirmou ao New York Post. “Ser mulher de Zohran Mamdani deve ser muito stressante porque esta primeira-dama está mais interessada em férias do que nos assuntos que afetam os nova-iorquinos.”

Também Bob Holden, antigo vereador de Queens, criticou a atuação de Duwaji. “Estão a agir como jet-setters quando deveriam estar pelos nova-iorquinos, mas são tudo menos isso. Ela é um bom exemplo da hipocrisia desta administração”, afirmou.

Terceiro retiro do ano

Esta será a terceira participação de Duwaji este ano num retiro do The Women Sanctuary. Em julho, a artista esteve na Córsega, França, num encontro dedicado a Maria, descrita pela organização como “a mulher mais honrada do Alcorão”.

Um mês antes, tinha participado num retiro em Maiorca, Espanha, durante as celebrações do 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos.

Duwaji, de 29 anos, tem também sido alvo de atenção pelas suas posições políticas. Em 2015, numa publicação no Tumblr, escreveu: “Os soldados americanos que combatem em guerras imperialistas não são corajosos nem estão a lutar pela liberdade de ninguém. Estão a massacrar impiedosamente civis do terceiro mundo e a lutar para manter a hegemonia americana.”

Mamdani já veio a público defender a mulher, argumentando que Duwaji não faz parte oficialmente da administração de Nova Iorque e, por isso, não deve ser sujeita ao mesmo tipo de escrutínio.

Em setembro, Duwaji deverá ainda viajar para o Líbano e para a Síria, países onde tem familiares e que integram a lista de destinos para os quais o Departamento de Estado norte-americano recomenda aos cidadãos dos EUA que não viajem.