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Mulher detida após tentar matar o marido enquanto dormia em Viana do Castelo. Filho de 4 anos assistiu ao ataque

Uma mulher de 25 anos foi detida pela Polícia Judiciária depois de alegadamente tentar matar o marido enquanto este dormia, em Vila Praia de Âncora. A vítima, de 42 anos, sofreu ferimentos graves que colocaram a sua vida em perigo. O ataque ocorreu na presença do filho do casal, de apenas quatro anos
Redação
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Mulher detida após tentar matar o marido enquanto dormia em Viana do Castelo. Filho de 4 anos assistiu ao ataque

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O suspeito e a vítima conheceram-se através de um amigo em comum. Dias antes dos factos, o homem pediu à mulher para pernoitar na sua residência durante três noites, alegando necessitar de tratar da regularização de documentação para uma viagem ao país de origem.
Filha tentou salvar a mãe de alegada violação. Homem de 32 anos acabou detido pela PJ

Uma mulher, de 25 anos, foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de tentar matar o marido durante a madrugada de quarta-feira, em Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo.

Segundo a PJ, o ataque aconteceu enquanto a vítima, um homem de 42 anos, dormia no quarto. A suspeita terá utilizado uma faca de cozinha de grandes dimensões para desferir vários golpes na zona da cabeça, pescoço, costas e braço esquerdo.

De acordo com a investigação, os ferimentos provocaram lesões corto-perfurantes e um pneumotórax de grande volume, situação clínica que colocou a vida da vítima em risco.

A Polícia Judiciária enquadra os factos como um alegado crime de homicídio qualificado na forma tentada, referindo que o episódio ocorreu num contexto de conflitos frequentes entre o casal.

O ataque aconteceu na presença do filho de ambos, de quatro anos. A criança foi transportada para o Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, onde permaneceu internada enquanto aguardava a entrega a um familiar, em articulação com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).

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Também a vítima foi internada devido à gravidade dos ferimentos.

A suspeita acabou por ser detida pela Polícia Judiciária após receber alta hospitalar e será presente ao Tribunal de Caminha para primeiro interrogatório judicial, onde serão decididas as medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Caminha.

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