Mulher desaparece de casa de acolhimento em Paredes de Coura

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Uma mulher de 68 anos está desaparecida desde quarta-feira, depois de ter saído da casa de acolhimento onde vivia, em Rubiães, no concelho de Paredes de Coura.
O alerta foi dado pela cuidadora informal da mulher, que, segundo as informações, citadas pelo Correio da Manhã, sofre de problemas psíquicos associados à doença de Alzheimer.
Buscas decorrem desde quarta-feira
As operações de procura começaram no próprio dia do desaparecimento. Na quarta-feira, as equipas recorreram a um drone para tentar localizar a mulher.
No dia seguinte, quinta-feira, foram também mobilizados cães para apoiar as buscas.
Esta sexta-feira, as operações foram alargadas a localidades vizinhas, numa tentativa de encontrar a mulher, que continua desaparecida.