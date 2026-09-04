Mulher desaparece de casa de acolhimento em Paredes de Coura

A mulher saiu da instituição onde vivia, em Rubiães, e não foi mais localizada. As autoridades procuram-na desde quarta-feira e a família e as equipas no terreno mantêm as buscas.

Uma mulher de 68 anos está desaparecida desde quarta-feira, depois de ter saído da casa de acolhimento onde vivia, em Rubiães, no concelho de Paredes de Coura.

O alerta foi dado pela cuidadora informal da mulher, que, segundo as informações, citadas pelo Correio da Manhã, sofre de problemas psíquicos associados à doença de Alzheimer.

Buscas decorrem desde quarta-feira

As operações de procura começaram no próprio dia do desaparecimento. Na quarta-feira, as equipas recorreram a um drone para tentar localizar a mulher.

No dia seguinte, quinta-feira, foram também mobilizados cães para apoiar as buscas.

Esta sexta-feira, as operações foram alargadas a localidades vizinhas, numa tentativa de encontrar a mulher, que continua desaparecida.