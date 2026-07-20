Mulher de 85 anos morre atropelada numa passadeira em Guimarães

Uma mulher de 85 anos morreu esta segunda-feira depois de ter sido atropelada por um automóvel numa passadeira na Estrada Nacional 101, em Caldas das Taipas, no concelho de Guimarães.
O acidente ocorreu cerca das 09h00, tendo o óbito da vítima sido declarado no local, segundo fonte dos bombeiros.
Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários das Taipas e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), mas as equipas de socorro já não conseguiram reverter a situação.
A Guarda Nacional Republicana (GNR) tomou conta da ocorrência e ficou responsável pelas diligências para apurar as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento mortal.
As causas do acidente permanecem por esclarecer.