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Mulher de 82 anos morre após atropelamento em Matosinhos. Condutor fugiu do local

O condutor, de 64 anos, abandonou o local sem prestar auxílio e é, agora, acusado de homicídio por negligência e omissão de auxílio, tendo sido constituído arguido no passado dia 16.
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O condutor, de 64 anos, abandonou o local sem prestar auxílio e é, agora, acusado de homicídio por negligência e omissão de auxílio, tendo sido constituído arguido no passado dia 16, segundo um comunicado da GNR, citado pela Lusa.

"Os militares, após terem registado um acidente de viação com fuga ocorrido a 15 de julho", conseguiram identificar o "presumível condutor e localizar o veículo interveniente no acidente num curto espaço de tempo".

O óbito da vítima não foi declarado no local. A mulher faleceu devido aos ferimentos causados pelo o atropelamento.

A investigação continua em curso, contudo a GNR apela aos condutores o dever de permanecer no local e prestar auxílio aquando situações deste tipo.

A fuga ao local de um acidente de que resultem vítimas mortais ou feridos poderá configurar, em abstrato, a prática do crime de omissão de auxílio.

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