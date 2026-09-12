Mulher de 75 anos morre após engasgar-se em casa. Vivia perto do quartel dos bombeiros, mas socorro demorou meia hora

As duas ambulâncias dos Bombeiros Municipais de Coruche estavam noutras ocorrências e os cinco elementos em serviço encontravam-se destacados para o dispositivo de combate a incêndios rurais.

Uma mulher de 75 anos morreu após se ter engasgado na sua habitação, na freguesia de Fajarda, em Coruche.

Segundo explica o Correio da Manhã , a idosa vivia a cerca de meia hora do quartel dos Bombeiros de Coruche: no entanto, apenas foi socorrida meia hora depois do alerta, e pelos Bombeiros de Benavente.

O segundo-comandante dos Bombeiros Municipais de Coruche, Luís Coelho, explicou o que aconteceu. Segundo ele, a corporação “não tinha meios de emergência pré-hospitalar”, uma vez que as duas ambulâncias disponíveis estavam noutras ocorrências. Os cinco bombeiros em serviço estavam vinculados ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR).

Luís Coelho acrescentou ainda que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) não especificou a gravidade da situação quando fez o pedido dos meios de socorro. "Não sabíamos que se tratava de uma paragem cardiorrespiratória", frisou, justificando a decisão de não retirar os bombeiros destacados para o DECIR. Esta decisão, lamenta, poderá ter feito com que a idosa passasse de uma “situação súbita” para uma paragem cardiorrespiratória.

Perante esta disponibilidade, o CODU tentou ainda acionar os meios de Salvaterra de Magos, a 17 quilómetros da freguesia da ocorrência, que também não estavam disponíveis, motivo pelo qual foram acionados os Bombeiros de Benavente.

No local já se encontrava a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém que, apesar dos esforços da equipa médica, não conseguiu a reverter a situação. O óbito foi declarado no local.