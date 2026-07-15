Mulher de 66 anos encontrada morta na Madeira. Alegada discussão com vizinho está no centro da investigação

Uma mulher de 66 anos, de nacionalidade alemã, foi encontrada morta depois de se ter envolvido em confrontos com o vizinho, de 58 anos, na noite desta segunda-feira, junto à Estrada da Feiteira de Cima, no concelho de Santana, na Madeira.

Segundo avança a CNN Portugal, a vítima terá utilizado gás-pimenta contra o homem durante a desavença. Este terá empurrado a mulher, que caiu para uma levada, provocando a sua morte.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Santana, o Delegado de Saúde e elementos da Polícia Judiciária (PJ).

A PJ assumiu a investigação do caso e já identificaram o suspeito, de nacionalidade portuguesa.