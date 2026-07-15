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Mulher de 66 anos encontrada morta na Madeira. Alegada discussão com vizinho está no centro da investigação

A PJ está agora a investigar.
Redação
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Mulher de 66 anos encontrada morta na Madeira. Alegada discussão com vizinho está no centro da investigação

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Uma mulher de 66 anos, de nacionalidade alemã, foi encontrada morta depois de se ter envolvido em confrontos com o vizinho, de 58 anos, na noite desta segunda-feira, junto à Estrada da Feiteira de Cima, no concelho de Santana, na Madeira.

Segundo avança a CNN Portugal, a vítima terá utilizado gás-pimenta contra o homem durante a desavença. Este terá empurrado a mulher, que caiu para uma levada, provocando a sua morte.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Santana, o Delegado de Saúde e elementos da Polícia Judiciária (PJ).

A PJ assumiu a investigação do caso e já identificaram o suspeito, de nacionalidade portuguesa.

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