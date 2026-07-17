Mulher de 64 anos morre após ser brutalmente agredida com facadas em Vouzela. Marido é o principal suspeito

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Uma mulher de 64 anos foi morta esta sexta-feira em Confulcos, no concelho de Vouzela, Viseu.
A mulher terá sido brutalmente agredida à facada na casa onde vivia com o marido, sendo este o principal suspeito. Foi detido pelas autoridades.
O alerta foi dado por volta das 11h30 desta sexta-feira, de acordo com a CNN Portugal.
O caso está entregue à Polícia Judiciária, que investiga as circunstâncias do crime.