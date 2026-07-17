sexta-feira, 17 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Mulher de 64 anos morre após ser brutalmente agredida com facadas em Vouzela. Marido é o principal suspeito

A vítima foi encontrada na casa onde residia com o principal suspeito.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Mulher de 64 anos morre após ser brutalmente agredida com facadas em Vouzela. Marido é o principal suspeito

Cortada de madrugada e num fim de semana. Câmara de Lisboa não perdoa abate de pinheiro quase centenário

Relacionados

Idoso de 87 anos foi encontrado amarrado e morto em casa em Lisboa. Dinheiro e vício no jogo terá motivado o crime

O autor do homicídio foi detido na Sertã.
Idoso de 87 anos foi encontrado amarrado e morto em casa em Lisboa. Dinheiro e vício no jogo terá motivado o crime

Tentativa de homicídio em Matosinhos: pai e filho detidos pela PJ

Os factos remontam à madrugada de 1 de abril, quando os suspeitos terão intercetado as vítimas na via pública e efetuaram três disparos com uma arma de fogo.
Tentativa de homicídio em Matosinhos: pai e filho detidos pela PJ

Mulher de 66 anos encontrada morta na Madeira. Alegada discussão com vizinho está no centro da investigação

A PJ está agora a investigar.
Mulher de 66 anos encontrada morta na Madeira. Alegada discussão com vizinho está no centro da investigação

Uma mulher de 64 anos foi morta esta sexta-feira em Confulcos, no concelho de Vouzela, Viseu. 

A mulher terá sido brutalmente agredida à facada na casa onde vivia com o marido, sendo este o principal suspeito. Foi detido pelas autoridades.

O alerta foi dado por volta das 11h30 desta sexta-feira, de acordo com a CNN Portugal. 

O caso está entregue à Polícia Judiciária, que investiga as circunstâncias do crime.

Temas

Vouzela
Viseu
Crime
Homicídio
Violência doméstica

Leia também

Há novos cortes de água em Almada: 15 localidades vão ser afetadas esta sexta-feira. Saiba quais são

Estas interrupções estão previstas até à próxima sexta-feira para repor as reservas de água no município.
Há novos cortes de água em Almada: 15 localidades vão ser afetadas esta sexta-feira. Saiba quais são

Mulher de 64 anos morre após ser brutalmente agredida com facadas em Vouzela. Marido é o principal suspeito

A vítima foi encontrada na casa onde residia com o principal suspeito.
Mulher de 64 anos morre após ser brutalmente agredida com facadas em Vouzela. Marido é o principal suspeito

Prime Video prepara documentário sobre o espetáculo "Em Sede Própria" de Joana Marques

“Em Sede Própria” estreou em abril e, durante 45 sessões em todo o país, recebeu mais de 85 mil espectadores.
Prime Video prepara documentário sobre o espetáculo "Em Sede Própria" de Joana Marques

Mais vistos

Destaques