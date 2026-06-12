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Mulher de 60 anos fica em estado grave após explosão em churrasqueira em Leiria

A vítima foi transportada de helicóptero para um hospital de Coimbra.
Redação
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Mulher de 60 anos fica em estado grave após explosão em churrasqueira em Leiria
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Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

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Uma mulher de 60 anos ficou gravemente feria na sequência de uma explosão de um forno a gás numa churrasqueira em Monte Redondo, Leiria.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria revelou à agência Lusa que o alerta para a explosão chegou às 10h32 desta sexta-feira. No local estiveram operacionais dos Bombeiros Voluntários de Leiria, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com a viatura médica de emergência e reanimação e helicóptero, e da GNR.

A vítima foi transportada de helicóptero para um hospital de Coimbra. As autoridades continuam a realizar diligências para apurar as circunstâncias da explosão.

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