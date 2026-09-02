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Mulher britânica é morta à facada pelo companheiro no corredor de um hotel em Albufeira

A vítima tinha 34 anos. O companheiro, também britânico e com a mesma idade, foi detido pelas autoridades. O casal estaria acompanhado por uma criança menor de idade quando ocorreu o crime.
Redação
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Uma mulher de 34 anos morreu esta terça-feira depois de ter sido esfaqueada num hotel em Albufeira, no Algarve. O companheiro, também de nacionalidade britânica e com a mesma idade, foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR).

O alerta foi dado às 18h42, segundo o Jornal de Notícias. Quando os meios de socorro chegaram à unidade hoteleira, a mulher já não apresentava sinais de vida. O óbito acabou por ser declarado no local.

O crime aconteceu no segundo andar do corredor de um hotel, tendo a mulher sido atingida com uma arma branca. A unidade hoteleira situa-se na zona da Balaia.

No local estiveram elementos da GNR, os bombeiros de Albufeira e o INEM.

Companheiro foi detido

O homem que acompanhava a vítima foi detido e terá sido encontrado ainda com vestígios de sangue.

A GNR deslocou-se ao hotel na sequência do alerta. Por se tratar de um caso com contornos de homicídio, a investigação passou para a Polícia Judiciária (PJ), que ficou responsável por apurar o que aconteceu.

As circunstâncias exatas da agressão ainda estão a ser investigadas, incluindo a sequência de acontecimentos que antecedeu a morte da mulher.

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Criança entregue às autoridades

O casal estaria acompanhado por uma criança menor de idade quando ocorreu o crime.

Após a intervenção das autoridades, a criança foi entregue aos cuidados das entidades competentes.

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Mulher britânica
Hotel
Albufeira
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Arma Branca

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