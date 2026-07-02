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Mulher britânica de 62 anos morre após grave acidente com cavalo em Almeirim

As autoridades estão ainda a apurar se os feirmentos resultaram de uma queda ou de um coice do animal.
Redação
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Mulher britânica de 62 anos morre após grave acidente com cavalo em Almeirim

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

Uma mulher de 62 anos morreu esta quarta-feira após um acidente com um cavalo numa propriedade agrícola em Azeitada, Almeirim.

A vítima, de nacionalidade britânica, sofreu ferimentos muito graves na cabeça e no tronco, estando as autoridades ainda a apurar se resultaram de uma queda ou de um coice do animal.

A mulher, que vivia em Portugal há vários anos, de acordo com o Correio da Manhã, foi estabilizada no local e transportada primeiramente para o Hospital de Santarém. Posteriormente, foi de helicóptero do INEM para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde acabou por morrer.

No local, além da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), esteve um meio aéreo do INEM, os Bombeiros Voluntários de Almeirim e a GNR, num total de 19 operacionais e cinco viaturas.

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