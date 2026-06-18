Mulher amamentou bebé durante voo em que transportava 110 cápsulas de cocaína no organismo. Casal foi detido à chegada a Lisboa

O casal foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde permanecem sob vigilância médica durante o processo de expulsão das cápsulas de cocaína.

Uma mulher de 23 anos e um homem de 25 foram detidos esta terça-feira à chegada ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeitas de tráfico de droga. Vinham acompanhados de um bebé de oito meses, que foi alimentado pela mãe durante o voo enquanto ainda transportava as cápsulas de cocaína nor organismo.

A mulher terá ingerido cerca de 110 cápsulas e o homem 60, num total de 170 embalagens de cocaína. O casal de brasileiros terá ingerido o produto na madrugada do dia 15 de junho, antes do voo para Lisboa.

"As detenções ocorreram na zona de chegadas, no âmbito das ações de controlo fronteiriço desenvolvidas pela PSP, após os passageiros, provenientes do Brasil, terem apresentado declarações incoerentes quanto aos motivos e condições da viagem", informou a PSP em comunicado.

Após um teste rápido, a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras confirmou que os dois transportavam ainda cocaína entre os pertences.

O casal foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde permanecem sob vigilância médica durante o processo de expulsão das cápsulas.

Uma vez que o bebé viajava com o casal, o caso motivou a intervenção das autoridades de proteção de menores.

As autoridades continuam a investigar o caso para apurar mais detalhes, nomeadamente a eventual pertença do casal a uma rede criminosa.