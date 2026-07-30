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Motorista suspenso após deixar menina de 11 anos na área de serviço. FlixBus abre investigação interna

A FlixBus já reagiu ao caso que está a gerar indignação. Depois de uma menina de 11 anos ter ficado sozinha numa área de serviço em Almodôvar, a empresa anunciou a suspensão preventiva do motorista envolvido e garante que vai adotar medidas para evitar situações semelhantes.
Redação
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A FlixBus suspendeu preventivamente o motorista envolvido no caso da menina de 11 anos que ficou sozinha numa área de serviço de Almodôvar, na A2, depois de o autocarro em que seguia ter retomado a viagem sem ela, na passada segunda-feira, dia 27 de julho.

Em comunicado enviado ao SOL, a empresa revela que o condutor "não poderá realizar serviços para a FlixBus até à conclusão da investigação interna", sublinhando que a decisão foi tomada no âmbito de esclarecer as circunstâncias do incidente.

Segundo a FlixBus, o processo está a ser conduzido "com caráter de urgência", em articulação com o parceiro responsável pela operação da viagem.

A empresa recorda que os operadores estão contratualmente obrigados a cumprir todos os procedimentos de segurança e de operação definidos pela transportadora, motivo pelo qual decidiu afastar preventivamente o motorista enquanto decorrem as diligências internas.

Empresa lamenta sucedido e pede desculpa à família

A transportadora afirma lamentar "profundamente" o sucedido e o impacto causado à menor e aos seus familiares, garantindo que a segurança e o bem-estar dos passageiros constituem a sua principal prioridade.

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No mesmo comunicado, a FlixBus informa que o seu departamento de apoio ao cliente já contactou os pais da criança e que, além do reembolso do valor do bilhete, assumirá todas as despesas de transporte relacionadas com o incidente.

Paragem foi solicitada

A empresa esclarece ainda que o autocarro efetuava a ligação entre Lisboa e Albufeira e que a paragem na área de serviço de Almodôvar não fazia parte do percurso inicialmente previsto.

Segundo a FlixBus, a interrupção da viagem foi realizada para conforto dos passageiros, na sequência de um pedido feito ao motorista, tendo sido comunicada uma pausa de cerca de dez minutos, período que, de acordo com a empresa, foi integralmente cumprido.

Foi durante essa paragem que a menina saiu para utilizar a casa de banho e, quando regressou,o autocarro já tinha seguido viagem.

Empresa admite rever procedimentos

Apesar de recordar que, de acordo com as suas Condições Gerais de Transporte, não assume responsabilidades de supervisão de menores que viajem desacompanhados, a FlixBus garante que irá avaliar o sucedido e implementar medidas que evitem situações semelhantes no futuro.

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"A FlixBus irá adotar todas as medidas consideradas necessárias para evitar que uma situação semelhante volte a ocorrer.", refere a empresa em comunicado, reiterando o pedido de desculpas à menor e à sua família.

O caso levou os pais da criança a apresentar queixa às autoridades e continua a ser alvo de averiguações.

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