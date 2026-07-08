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Motorista admite troca de pedais como causa do acidente que matou duas mulheres na estação de Agualva-Cacém

A motorista profissional de 28 anos estava ainda em estado de choque aquando do primeiro depoimento à PSP.
Redação
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A motorista do autocarro envolvido no acidente que matou duas mulheres no terminal rodoviário da estação de Agualva-Cacém confessou à PSP que o motivo terá consistido na troca de pedais, do acelerador com o travão. 

A motorista profissional há vários anos estava ainda em estado de choque aquando do primeiro depoimento à PSP. De acordo com o Correio da Manhã, a mulher de 28 anos confessou a troca de pedais como possível causa do acidente, enquanto perguntava insistentemente pelas vítimas. Posteriormente, foi hospitalizada.

A condutora estava há vários meses como motorista na Carris Metropolitana, mas já tinha trabalhado anteriormente noutras empresas.

O acidente que aconteceu esta terça-feira matou duas mulheres, de 18 e 60 anos, que aguardavam na estação pelo autocarro. Acabaram por não resistir aos ferimentos provocados pelo veículo desgovernado. Mais de uma dezena de pessoas foram colhidas pelo veículo, num total de 22 feridos. 

No local estiveram não só as autoridades e os meios de socorro, como também equipas de apoio psicológico do INEM e da Câmara de Sintra. 

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O caso foi inicialmente registado como um acidente de viação pela PSP, mas foi posteriormente transferido para a Polícia Judiciária que continua a realizar as diligências necessárias.

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