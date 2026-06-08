Motociclista morre em despiste na EN105 em Santo Tirso

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Um homem de 57 anos morreu na sequência do despiste da moto que conduzia na Estrada Nacional 105, na freguesia de Reguenga, concelho de Santo Tirso.
O acidente aconteceu na noite de domingo, nas imediações de uma ponte, mobilizando meios de socorro e forças de segurança para o local.
Apesar das tentativas de reanimação, a vítima não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.
Alerta foi dado ao início da noite
O alerta para o acidente foi recebido pelos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso cerca das 21h30.
Quando as equipas de emergência chegaram ao local, o motociclista encontrava-se em paragem cardiorrespiratória.
Também estiveram envolvidos na operação elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), além de militares da GNR dos postos territoriais de Santo Tirso e da Trofa.
GNR investiga acidente mortal
O Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR foi acionado para apurar as circunstâncias do despiste.
Até ao momento, não são conhecidas as causas do acidente.
A vítima residia numa freguesia do concelho de Vila Nova de Famalicão.
Após as diligências no local, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Guimarães, onde será realizada a autópsia.
Trânsito condicionado
A circulação na EN105 esteve condicionada durante cerca de duas horas para permitir as operações de socorro, remoção do veículo e realização das perícias necessárias à investigação.
As autoridades prosseguem agora com a recolha de elementos que permitam esclarecer o que esteve na origem do despiste.