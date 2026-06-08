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Motociclista morre em despiste na EN105 em Santo Tirso

Acidente ocorreu durante a noite de domingo na freguesia de Reguenga. Autoridades investigam as circunstâncias que levaram à saída de estrada da moto.
Redação
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Motociclista morre em despiste na EN105 em Santo Tirso

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O acidente aconteceu na noite de domingo, nas imediações de uma ponte, mobilizando meios de socorro e forças de segurança para o local.

Apesar das tentativas de reanimação, a vítima não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

Alerta foi dado ao início da noite

O alerta para o acidente foi recebido pelos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso cerca das 21h30.

Quando as equipas de emergência chegaram ao local, o motociclista encontrava-se em paragem cardiorrespiratória.

Também estiveram envolvidos na operação elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), além de militares da GNR dos postos territoriais de Santo Tirso e da Trofa.

GNR investiga acidente mortal

O Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR foi acionado para apurar as circunstâncias do despiste.

Até ao momento, não são conhecidas as causas do acidente.

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A vítima residia numa freguesia do concelho de Vila Nova de Famalicão.

Após as diligências no local, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Guimarães, onde será realizada a autópsia.

Trânsito condicionado

A circulação na EN105 esteve condicionada durante cerca de duas horas para permitir as operações de socorro, remoção do veículo e realização das perícias necessárias à investigação.

As autoridades prosseguem agora com a recolha de elementos que permitam esclarecer o que esteve na origem do despiste.

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