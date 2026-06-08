Motociclista morre em despiste na EN105 em Santo Tirso

Acidente ocorreu durante a noite de domingo na freguesia de Reguenga. Autoridades investigam as circunstâncias que levaram à saída de estrada da moto.

Um homem de 57 anos morreu na sequência do despiste da moto que conduzia na Estrada Nacional 105, na freguesia de Reguenga, concelho de Santo Tirso.

O acidente aconteceu na noite de domingo, nas imediações de uma ponte, mobilizando meios de socorro e forças de segurança para o local.

Apesar das tentativas de reanimação, a vítima não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

Alerta foi dado ao início da noite

O alerta para o acidente foi recebido pelos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso cerca das 21h30.

Quando as equipas de emergência chegaram ao local, o motociclista encontrava-se em paragem cardiorrespiratória.

Também estiveram envolvidos na operação elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), além de militares da GNR dos postos territoriais de Santo Tirso e da Trofa.

GNR investiga acidente mortal

O Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR foi acionado para apurar as circunstâncias do despiste.

Até ao momento, não são conhecidas as causas do acidente.

A vítima residia numa freguesia do concelho de Vila Nova de Famalicão.

Após as diligências no local, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Guimarães, onde será realizada a autópsia.

Trânsito condicionado

A circulação na EN105 esteve condicionada durante cerca de duas horas para permitir as operações de socorro, remoção do veículo e realização das perícias necessárias à investigação.

As autoridades prosseguem agora com a recolha de elementos que permitam esclarecer o que esteve na origem do despiste.