Motociclista morre em colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito cortado no sentido Setúbal-Lisboa

Um motociclista morreu, na tarde deste domingo, na sequência de uma colisão com um camião na Ponte 25 de Abril, em Lisboa.
O acidente obrigou ao corte total da circulação no sentido Setúbal-Lisboa, provocando fortes condicionamentos no trânsito.
O alerta foi dado às autoridades cerca das 16h20.
Vítima morreu no local
A vítima mortal é o condutor do motociclo, que seguia sozinho e não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado no local, avança o Correio da Manhã.
As circunstâncias em que ocorreu a colisão ainda não são conhecidas.
Meios de socorro mobilizados
Para o local foram mobilizados meios de emergência, entre os quais uma ambulância, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e elementos da PSP.
As autoridades mantêm a circulação totalmente cortada no sentido Setúbal-Lisboa enquanto decorrem as operações de socorro, remoção dos veículos e investigação ao acidente.