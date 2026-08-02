Motociclista morre em colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito cortado no sentido Setúbal-Lisboa

O acidente ocorreu ao final da tarde deste domingo e obrigou ao corte total da circulação no sentido Setúbal-Lisboa. A vítima mortal é o condutor do motociclo, que morreu no local.

Um motociclista morreu, na tarde deste domingo, na sequência de uma colisão com um camião na Ponte 25 de Abril, em Lisboa.

O acidente obrigou ao corte total da circulação no sentido Setúbal-Lisboa, provocando fortes condicionamentos no trânsito.

O alerta foi dado às autoridades cerca das 16h20.

Vítima morreu no local

A vítima mortal é o condutor do motociclo, que seguia sozinho e não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado no local, avança o Correio da Manhã.

As circunstâncias em que ocorreu a colisão ainda não são conhecidas.

Meios de socorro mobilizados

Para o local foram mobilizados meios de emergência, entre os quais uma ambulância, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e elementos da PSP.

As autoridades mantêm a circulação totalmente cortada no sentido Setúbal-Lisboa enquanto decorrem as operações de socorro, remoção dos veículos e investigação ao acidente.