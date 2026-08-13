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Mosquito-tigre-asiático detetado em Guimarães: pode transmitir Dengue e Zika

Não há, por enquanto, casos de doenças transmitidas por este mosquito, mas a situação está a ser monitorizada pelas autoridades competentes.
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Foi detetado um mosquito capaz de transmitir doenças como Dengue ou Zika no concelho de Guimarães. No entanto, a Unidade de Saúde Local esclareceu que isso não significa que exista a transmissão da doença. “A Unidade de Saúde Pública da ULS Alto Ave informa que foi confirmada a presença do mosquito Aedes albopictus, também conhecido como mosquito-tigre-asiático, no concelho de Guimarães”, pode ler-se numa publicação nas redes sociais. 

"O 'Aedes albopictus' pode transmitir doenças como Dengue, Chikungunya e Zika, mas para que ocorra transmissão é necessário que estejam reunidas outras condições, nomeadamente a circulação do agente infecioso. A presença deste mosquito não significa que exista transmissão de doença", explica esta ULS.

Não há, por enquanto, casos de doenças transmitidas por este mosquito, mas a situação está a ser monitorizada com as autoridades competentes.

A ULS explica que este tipo de mosquito reproduz-se em pequenas acumulações de água deixando recomendações à população: 

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  • Esvaziar, limpar e esfregar semanalmente pratos de vasos e outros recipientes que acumulem água;

  • Eliminar ou virar baldes, latas, garrafas e outros recipientes que possam reter água da chuva;

  • Tapar adequadamente depósitos, bidões e reservatórios de água;

  • Evitar deixar pneus no exterior que possam acumular água;

  • Manter caleiras, sarjetas e sistemas de drenagem limpos;

  • Manter as piscinas devidamente tratadas;

  • Verificar regularmente jardins, varandas, quintais e outros espaços exteriores, eliminando pequenas acumulações de água.

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